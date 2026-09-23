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Tento produkt už nie je dostupný

Reproduktor s dokovacou stanicou

DS7580/10

Ako stvorený na cestovanie

Reproduktor s dokovacou stanicou DS7580 je kompatibilný s telefónom iPhone 5 a najnovšími modelmi prehrávačov iPod s konektorom Lightning. Vďaka svojim kompaktným rozmerom a výkonnému zvuku je ideálny na cesty. Dodáva sa aj s nabíjateľnou batériou a puzdrom na prenášanie.

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Ako stvorený na cestovanie

  • s konektorom Lightning

  • pre iPod/iPhone

  • 10 W, nabíjateľná batéria

Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning

Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning

Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu aj počas nabíjania zariadenia iPod/iPhone pomocou nového konektora Lightning! Stačí vložiť zariadenie priamo do dokovacej stanice na reproduktore a môžete prehrávať svoje najlepšie skladby s dokonalým zvukom. Vaše zariadenie sa bude súčasne aj rýchlo nabíjať, takže sa počas počúvania nemusíte starať o kapacitu batérie.

Technológia wOOx pre bohaté a súčasne precízne basy bez skreslenia

Technológia wOOx pre bohaté a súčasne precízne basy bez skreslenia

Technológia wOOx je revolučný koncept v oblasti reproduktorov, ktorý umožňuje počuť a precítiť maximálne hlboké basy, bohatšie ako pri akomkoľvek inom audiosystéme. Špeciálne budiče reproduktorov pracujú v harmónii s basovým radiátorom wOOx a precízne ladenie medzi hlavným budičom a reproduktorom zaisťuje hladké prechody od nižších-stredných až po vysoké frekvencie. Dvojité tlmenie a úplne symetrická dvojitá konštrukcia produkuje nízky a jasný podklad bez badateľného skreslenia. Vďaka plnému výkonu skrinky reproduktora poskytuje wOOx výnimočne hlboký a dynamický bas, aby skutočne zosilnil pôsobenie hudby.

DBB na zachovanie nízkych tónov pre hlboké basy pri každej hlasitosti

DBB na zachovanie nízkych tónov pre hlboké basy pri každej hlasitosti

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Technické špecifikácie

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