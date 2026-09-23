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DS7700/10
Ako stvorený na cestovanie
Tento reproduktor s dokovacou stanicou Fidelio DS7700/10 je kompaktný a mimoriadne prenosný, jeho výkon vás však zaručene nesklame. Aj keď je určený na cestovanie, dokáže z vášho zariadenia iPod/iPhone získať prekvapivo výkonný zvuk – aby ste si mohli vychutnať hudbu, nech pôjdete kamkoľvek.
Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.
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