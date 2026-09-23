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Tento produkt už nie je dostupný

Reproduktor s dokovacou stanicou

DS7700/10

Ako stvorený na cestovanie

Tento reproduktor s dokovacou stanicou Fidelio DS7700/10 je kompaktný a mimoriadne prenosný, jeho výkon vás však zaručene nesklame. Aj keď je určený na cestovanie, dokáže z vášho zariadenia iPod/iPhone získať prekvapivo výkonný zvuk – aby ste si mohli vychutnať hudbu, nech pôjdete kamkoľvek.

Zobraziť všetky výhody

s týmto reproduktorom s dokovacou stanicou

Ako stvorený na cestovanie

DBB na zachovanie nízkych tónov pre hlboké basy pri každej hlasitosti

DBB na zachovanie nízkych tónov pre hlboké basy pri každej hlasitosti

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Robustný hliníkový povrch a kryt puzdra pre maximálnu ochranu

Elegantný, štíhly a kompaktný dizajn, ktorý sa hodí do každého kufríka

Technické špecifikácie

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