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Tento produkt už nie je dostupný

dokovací reproduktor s funkciou Bluetooth®

DS8400/10

Naplňte svoj domov neuveriteľným zvukom bezdrôtovo

Reproduktor s dokovacou stanicou DS8400 vám cez konektor Lightning poskytne skvelý zvuk zo zariadení iPod/iPhone/iPad. Doprajte si intenzívnejší zážitok z hudby, hier aj videa. Vďaka prenosu zvuku cez Bluetooth a nabíjateľnej batérii si môžete vychutnať hudbu kdekoľvek a bezdrôtovo.

Zobraziť všetky výhody

Naplňte svoj domov neuveriteľným zvukom bezdrôtovo

  • Bluetooth®

  • s konektorom Lightning

  • pre iPod/iPhone/iPad

  • 30 W, nabíjateľná batéria

Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning

Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning

Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu aj počas nabíjania zariadenia iPod/iPhone/iPad pomocou nového konektora Lightning! Stačí vložiť zariadenie priamo do dokovacej stanice na reproduktore a môžete prehrávať svoje najlepšie skladby s dokonalým zvukom. Vaše zariadenie sa bude súčasne aj rýchlo nabíjať, takže sa počas počúvania nemusíte obávať o kapacitu batérie.

Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

SoundCurve pre vynikajúci krištáľovo čistý zvuk

SoundCurve pre vynikajúci krištáľovo čistý zvuk

Dômyselne navrhnutý, zahnutý zadný kryt tohto reproduktora Philips s dokovacou stanicou vytvára veľmi efektívnu akustickú štruktúru na reprodukciu zvuku. Jeho presne tvarovaná krivka zvyšuje tuhosť skrinky reproduktora, čím výrazne znižuje vnútornú rezonanciu a potláča vibrácie a skreslenia zvuku. Môžete si tak vychutnať vynikajúci krištáľovo čistý zvuk z úžasne vyzerajúcich reproduktorov.

Technické špecifikácie

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