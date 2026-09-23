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Tento produkt už nie je dostupný

Reproduktor s dokovacou stanicou

DS8500/12

Výnimočná kvalita zvuku a štýl

Elegantný a exkluzívny reproduktor s dokovacou stanicou Philips prináša ohromujúci zvuk zo zariadení iPhone/iPod pomocou technológie PureDigital. Vychutnajte si špičkové ovládanie so snímačom priblíženia a intuitívnym diaľkovým ovládaním, ktoré dokonale dopĺňa dizajn a povrchovú úpravu reproduktora.

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Posadnutí zvukom

Výnimočná kvalita zvuku a štýl

Plne digitálna technológia spracovania pre dokonalú čistotu zvuku

Plne digitálna technológia spracovania pre dokonalú čistotu zvuku

Zdokonalená, plne digitálna technológia na spracovanie zvuku poskytuje výrazne lepší zvukový výkon v porovnaní s konvenčnou analógovou technológiou na spracovanie zvuku, ktorú možno nájsť v prehrávačoch s dokom využívajúcich analógový zvukový výstup zo zariadenia iPod/iPhone. Zachytáva digitálny zvukový výstup zariadenia iPod/iPhone a v každej fáze obvodu používa digitálne spracovanie, čím vytvára oveľa vyšší odstup signálu od šumu. Výsledkom je neprekonateľne čistý zvuk s dokonalou rovnováhou.

Optimálna akustická hladina, ktorá vyhovuje požiadavkám reproduktorov

Inteligentný zvukový dizajn vám prinesie najlepšiu možnú reprodukciu basov. Akustická hladina vyhradená každému budiču stredného pásma dokonale vyhovuje jeho akustickým požiadavkám. Nízke tóny sú hlboké a výrazné – prinášajú silné a bohaté basy.

Zmyselne zakrivená zadná časť pre eleganciu a precízny zvuk

Čisté línie a zmyselné zakrivenie zadného krytu nielen skvele vyzerajú – vytvárajú tiež efektívnejšiu akustickú štruktúru. Toto dômyselne navrhnuté zakrivenie zvyšuje tuhosť reproduktorovej skrinky, čím výrazne potláča interné rezonancie a prináša precíznejšiu a prirodzenejšiu reprodukciu zvuku. Vychutnáte si tak reproduktory s atraktívnym vzhľadom a senzačným zvukom.

Technické špecifikácie

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