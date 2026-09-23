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DS8500/12
Výnimočná kvalita zvuku a štýl
Elegantný a exkluzívny reproduktor s dokovacou stanicou Philips prináša ohromujúci zvuk zo zariadení iPhone/iPod pomocou technológie PureDigital. Vychutnajte si špičkové ovládanie so snímačom priblíženia a intuitívnym diaľkovým ovládaním, ktoré dokonale dopĺňa dizajn a povrchovú úpravu reproduktora.
Zdokonalená, plne digitálna technológia na spracovanie zvuku poskytuje výrazne lepší zvukový výkon v porovnaní s konvenčnou analógovou technológiou na spracovanie zvuku, ktorú možno nájsť v prehrávačoch s dokom využívajúcich analógový zvukový výstup zo zariadenia iPod/iPhone. Zachytáva digitálny zvukový výstup zariadenia iPod/iPhone a v každej fáze obvodu používa digitálne spracovanie, čím vytvára oveľa vyšší odstup signálu od šumu. Výsledkom je neprekonateľne čistý zvuk s dokonalou rovnováhou.
Inteligentný zvukový dizajn vám prinesie najlepšiu možnú reprodukciu basov. Akustická hladina vyhradená každému budiču stredného pásma dokonale vyhovuje jeho akustickým požiadavkám. Nízke tóny sú hlboké a výrazné – prinášajú silné a bohaté basy.
Čisté línie a zmyselné zakrivenie zadného krytu nielen skvele vyzerajú – vytvárajú tiež efektívnejšiu akustickú štruktúru. Toto dômyselne navrhnuté zakrivenie zvyšuje tuhosť reproduktorovej skrinky, čím výrazne potláča interné rezonancie a prináša precíznejšiu a prirodzenejšiu reprodukciu zvuku. Vychutnáte si tak reproduktory s atraktívnym vzhľadom a senzačným zvukom.
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