Tento produkt už nie je dostupný
DS8550/10
Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane
Pestrejšie zážitky pri počúvaní hudby, hraní hier a pozeraní videa. Tento inteligentný a štýlový reproduktor s dokovacou stanicou poskytuje fantastický zvuk z vášho zariadenia iPod, iPhone alebo iPad a zaručuje pohodlie vďaka zabudovanej nabíjateľnej batérii a prúdovému prenosu cez Bluetooth.
Zdokonalená, plne digitálna technológia na spracovanie zvuku poskytuje výrazne lepší zvukový výkon v porovnaní s konvenčnou analógovou technológiou na spracovanie zvuku, ktorú možno nájsť v prehrávačoch s dokom využívajúcich analógový zvukový výstup zo zariadenia iPod/iPhone. Zachytáva digitálny zvukový výstup zariadenia iPod/iPhone a v každej fáze obvodu používa digitálne spracovanie, čím vytvára oveľa vyšší odstup signálu od šumu. Výsledkom je neprekonateľne čistý zvuk s dokonalou rovnováhou.
Dômyselne navrhnutý, zahnutý zadný kryt tohto reproduktora Philips s dokovacou stanicou vytvára veľmi efektívnu akustickú štruktúru na reprodukciu zvuku. Jeho presne tvarovaná krivka zvyšuje tuhosť skrinky reproduktora, čím výrazne znižuje vnútornú rezonanciu a potláča vibrácie a skreslenia zvuku. Môžete si tak vychutnať vynikajúci krištáľovo čistý zvuk z úžasne vyzerajúcich reproduktorov.
Hodnotenie