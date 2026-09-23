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Tento produkt už nie je dostupný

Reproduktor s dokovacou stanicou

DS8550/10

Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

Pestrejšie zážitky pri počúvaní hudby, hraní hier a pozeraní videa. Tento inteligentný a štýlový reproduktor s dokovacou stanicou poskytuje fantastický zvuk z vášho zariadenia iPod, iPhone alebo iPad a zaručuje pohodlie vďaka zabudovanej nabíjateľnej batérii a prúdovému prenosu cez Bluetooth.

Zobraziť všetky výhody

Posadnutí zvukom

Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

Plne digitálna technológia spracovania pre dokonalú čistotu zvuku

Plne digitálna technológia spracovania pre dokonalú čistotu zvuku

Zdokonalená, plne digitálna technológia na spracovanie zvuku poskytuje výrazne lepší zvukový výkon v porovnaní s konvenčnou analógovou technológiou na spracovanie zvuku, ktorú možno nájsť v prehrávačoch s dokom využívajúcich analógový zvukový výstup zo zariadenia iPod/iPhone. Zachytáva digitálny zvukový výstup zariadenia iPod/iPhone a v každej fáze obvodu používa digitálne spracovanie, čím vytvára oveľa vyšší odstup signálu od šumu. Výsledkom je neprekonateľne čistý zvuk s dokonalou rovnováhou.

Vstavaná nabíjateľná batéria pre ešte lepšiu prenosnosť

SoundCurve pre vynikajúci krištáľovo čistý zvuk

SoundCurve pre vynikajúci krištáľovo čistý zvuk

Dômyselne navrhnutý, zahnutý zadný kryt tohto reproduktora Philips s dokovacou stanicou vytvára veľmi efektívnu akustickú štruktúru na reprodukciu zvuku. Jeho presne tvarovaná krivka zvyšuje tuhosť skrinky reproduktora, čím výrazne znižuje vnútornú rezonanciu a potláča vibrácie a skreslenia zvuku. Môžete si tak vychutnať vynikajúci krištáľovo čistý zvuk z úžasne vyzerajúcich reproduktorov.

Technické špecifikácie

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