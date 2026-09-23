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Tento produkt už nie je dostupný

Reproduktor s dokovacou stanicou

DS9000/10

1 Ocenenie

Zažite skutočnú vernosť

Reproduktor s dokovacou stanicou Philips je bránou do sveta nádherných hudobných melódií. Skonštruovaný zo špičkových komponentov a prírodného dreva, získa z prehrávača iPod/iPhone/iPad maximálnu vernosť a prináša autentický zvukový zážitok verný originálu.

Zobraziť všetky výhody

Posadnutí zvukom

Zažite skutočnú vernosť

  • pre iPod/iPhone/iPad

Pasívna výhybka pre reprodukciu v celom počuteľnom spektre

Pasívna výhybka pre reprodukciu v celom počuteľnom spektre

Konštrukcia s pasívnou výhybkou umožňuje jasne počuť každý tón, takže hudba vychádza úžasne čistá, prirodzená a úplná. Pomocou komplexnej technickej konštrukcie sa každá časť celého počuteľného spektra zvukových frekvencií oddelí a odošle do príslušných budičov. Signály mimo frekvenčnej odozvy budiča sa nikdy neodosielajú, takže kvalita zvuku sa výrazne zlepší a úroveň rušenia značne zníži. Spolu so špičkovými elektronickými komponentmi vytvára pasívna výhybka zvuk, ktorý je koherentný, bez kompromisov a verný originálu.

Plne digitálna technológia spracovania pre dokonalú čistotu zvuku

Plne digitálna technológia spracovania pre dokonalú čistotu zvuku

Zdokonalená, plne digitálna technológia na spracovanie zvuku poskytuje výrazne lepší zvukový výkon v porovnaní s konvenčnou analógovou technológiou na spracovanie zvuku, ktorú možno nájsť v prehrávačoch s dokom využívajúcich analógový zvukový výstup zo zariadenia iPod/iPhone. Zachytáva digitálny zvukový výstup zariadenia iPod/iPhone a v každej fáze obvodu používa digitálne spracovanie, čím vytvára oveľa vyšší odstup signálu od šumu. Výsledkom je neprekonateľne čistý zvuk s dokonalou rovnováhou.

Zmyselne zakrivená zadná časť pre eleganciu a precízny zvuk

Čisté línie a zmyselné zakrivenie zadného krytu nielen skvele vyzerajú – vytvárajú tiež efektívnejšiu akustickú štruktúru. Toto dômyselne navrhnuté zakrivenie zvyšuje tuhosť reproduktorovej skrinky, čím výrazne potláča interné rezonancie a prináša precíznejšiu a prirodzenejšiu reprodukciu zvuku. Vychutnáte si tak reproduktory s atraktívnym vzhľadom a senzačným zvukom.

Technické špecifikácie

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  • Obrázok AWARD-7246436

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