VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Fotografia produktu spredu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia diaľkového ovládania
  • Fotografia diaľkového ovládania
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Životný štýl produktu
  • Fotografia produktu spredu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia diaľkového ovládania
  • Fotografia diaľkového ovládania
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Životný štýl produktu

Tento produkt už nie je dostupný

Reproduktor s dokovacou stanicou

DS9000/12

Zažite skutočnú vernosť

Reproduktor Philips DS9000/12 s dokovacou stanicou je bránou do sveta nádherných hudobných melódií. Skonštruovaný zo špičkových komponentov a prírodného dreva, získa zo zariadenia iPod/iPhone/iPad maximálnu vernosť a prináša zvukový zážitok verný originálu.

Zobraziť všetky výhody

s týmto reproduktorom s dokovacou stanicou

Zažite skutočnú vernosť

  • pre iPod/iPhone/iPad

Pasívna výhybka pre reprodukciu v celom počuteľnom spektre

Pasívna výhybka pre reprodukciu v celom počuteľnom spektre

Konštrukcia s pasívnou výhybkou umožňuje jasne počuť každý tón, takže hudba vychádza úžasne čistá, prirodzená a úplná. Pomocou komplexnej technickej konštrukcie sa každá časť celého počuteľného spektra zvukových frekvencií oddelí a odošle do príslušných budičov. Signály mimo frekvenčnej odozvy budiča sa nikdy neodosielajú, takže kvalita zvuku sa výrazne zlepší a úroveň rušenia značne zníži. Spolu so špičkovými elektronickými komponentmi vytvára pasívna výhybka zvuk, ktorý je koherentný, bez kompromisov a verný originálu.

Plne digitálna technológia spracovania pre dokonalú čistotu zvuku

Plne digitálna technológia spracovania pre dokonalú čistotu zvuku

Zdokonalená, plne digitálna technológia na spracovanie zvuku poskytuje výrazne lepší zvukový výkon v porovnaní s konvenčnou analógovou technológiou na spracovanie zvuku, ktorú možno nájsť v prehrávačoch s dokom využívajúcich analógový zvukový výstup zo zariadenia iPod/iPhone. Zachytáva digitálny zvukový výstup zariadenia iPod/iPhone a v každej fáze obvodu používa digitálne spracovanie, čím vytvára oveľa vyšší odstup signálu od šumu. Výsledkom je neprekonateľne čistý zvuk s dokonalou rovnováhou.

Senzor priblíženia na aktiváciu podsvieteného ovládacieho panela

Senzor priblíženia na aktiváciu podsvieteného ovládacieho panela

Väčšina prvotriednych audiofilských zariadení umožňuje vypnutie displeja – možnosť absolútne si vychutnávať hudbu a sústrediť sa len na reprodukciu zvuku. S funkciou senzora priblíženia si môžete dopriať aj toto. Keď sa vzdialite, osvetlené funkčné tlačidlá sa automaticky stlmia. Keď priblížite ruky, funkčné tlačidlá sa rozsvietia, takže môžete pohodlne ovládať hudbu.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky