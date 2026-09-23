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DS9000/12
Zažite skutočnú vernosť
Reproduktor Philips DS9000/12 s dokovacou stanicou je bránou do sveta nádherných hudobných melódií. Skonštruovaný zo špičkových komponentov a prírodného dreva, získa zo zariadenia iPod/iPhone/iPad maximálnu vernosť a prináša zvukový zážitok verný originálu.
pre iPod/iPhone/iPad
Konštrukcia s pasívnou výhybkou umožňuje jasne počuť každý tón, takže hudba vychádza úžasne čistá, prirodzená a úplná. Pomocou komplexnej technickej konštrukcie sa každá časť celého počuteľného spektra zvukových frekvencií oddelí a odošle do príslušných budičov. Signály mimo frekvenčnej odozvy budiča sa nikdy neodosielajú, takže kvalita zvuku sa výrazne zlepší a úroveň rušenia značne zníži. Spolu so špičkovými elektronickými komponentmi vytvára pasívna výhybka zvuk, ktorý je koherentný, bez kompromisov a verný originálu.
Zdokonalená, plne digitálna technológia na spracovanie zvuku poskytuje výrazne lepší zvukový výkon v porovnaní s konvenčnou analógovou technológiou na spracovanie zvuku, ktorú možno nájsť v prehrávačoch s dokom využívajúcich analógový zvukový výstup zo zariadenia iPod/iPhone. Zachytáva digitálny zvukový výstup zariadenia iPod/iPhone a v každej fáze obvodu používa digitálne spracovanie, čím vytvára oveľa vyšší odstup signálu od šumu. Výsledkom je neprekonateľne čistý zvuk s dokonalou rovnováhou.
Väčšina prvotriednych audiofilských zariadení umožňuje vypnutie displeja – možnosť absolútne si vychutnávať hudbu a sústrediť sa len na reprodukciu zvuku. S funkciou senzora priblíženia si môžete dopriať aj toto. Keď sa vzdialite, osvetlené funkčné tlačidlá sa automaticky stlmia. Keď priblížite ruky, funkčné tlačidlá sa rozsvietia, takže môžete pohodlne ovládať hudbu.
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