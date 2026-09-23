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Tento produkt už nie je dostupný

Philips Fideliodokovací zvukový systém

DTM5095/12

Vychutnajte si bezdrôtové prehrávanie hudby z iPod/iPhone/iPad

Počúvajte hudbu bezdrôtovo pomocou pripojenia Bluetooth®. Tento dokovací systém Philips tiež prehráva hudbu z diskov CD alebo zariadení iPod/iPad/iPhone cez konektor Lightning a vytvára široký, podmanivý a krištáľovo čistý zvuk – vďaka technológiám LivingSound a Pure Digital

Zobraziť všetky výhody

Posadnutí zvukom

Vychutnajte si bezdrôtové prehrávanie hudby z iPod/iPhone/iPad

  • Bluetooth

  • s konektorom Lightning

Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning

Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning

Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu aj počas nabíjania zariadenia iPod/iPhone/iPad pomocou nového konektora Lightning! Stačí vložiť zariadenie priamo do dokovacej stanice na reproduktore a môžete prehrávať svoje najlepšie skladby s dokonalým zvukom. Vaše zariadenie sa bude súčasne aj rýchlo nabíjať, takže sa počas počúvania nemusíte obávať o kapacitu batérie.

Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Technológia LivingSound pre širší, pohlcujúci stereo zvuk

Technológia LivingSound pre širší, pohlcujúci stereo zvuk

Funkcia LivingSound od spoločnosti Philips, ktorá očakáva vystavenie patentu, výrazne rozširuje optimálnu oblasť (ideálne miesto posluchu vo vašej izbe), aby ste si mohli vychutnať vskutku pohlcujúcu hudbu v širšom priestore. Kombináciou rozličných zvukových procesov funkcia LivingSound obnovuje bohatosť a priestorové detaily zvukovej kulisy, ktoré sa u kompaktného stereo systému často strácajú. Výsledkom je optimálna oblasť, ktorá je rozsiahlejšia, ako by ste čakali, a ktorá je rovnomernejšie a vo väčšej miere distribuovaná po celej miestnosti. Teraz už vychutnávanie si hudby nie je limitované na tradične úzku oblasť. Užívajte si optimálny stereo zvuk vo väčšom priestore.

Technické špecifikácie

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