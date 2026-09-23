Tento produkt už nie je dostupný
DTM5095/12
Vychutnajte si bezdrôtové prehrávanie hudby z iPod/iPhone/iPad
Počúvajte hudbu bezdrôtovo pomocou pripojenia Bluetooth®. Tento dokovací systém Philips tiež prehráva hudbu z diskov CD alebo zariadení iPod/iPad/iPhone cez konektor Lightning a vytvára široký, podmanivý a krištáľovo čistý zvuk – vďaka technológiám LivingSound a Pure Digital
Bluetooth
s konektorom Lightning
Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu aj počas nabíjania zariadenia iPod/iPhone/iPad pomocou nového konektora Lightning! Stačí vložiť zariadenie priamo do dokovacej stanice na reproduktore a môžete prehrávať svoje najlepšie skladby s dokonalým zvukom. Vaše zariadenie sa bude súčasne aj rýchlo nabíjať, takže sa počas počúvania nemusíte obávať o kapacitu batérie.
Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.
Funkcia LivingSound od spoločnosti Philips, ktorá očakáva vystavenie patentu, výrazne rozširuje optimálnu oblasť (ideálne miesto posluchu vo vašej izbe), aby ste si mohli vychutnať vskutku pohlcujúcu hudbu v širšom priestore. Kombináciou rozličných zvukových procesov funkcia LivingSound obnovuje bohatosť a priestorové detaily zvukovej kulisy, ktoré sa u kompaktného stereo systému často strácajú. Výsledkom je optimálna oblasť, ktorá je rozsiahlejšia, ako by ste čakali, a ktorá je rovnomernejšie a vo väčšej miere distribuovaná po celej miestnosti. Teraz už vychutnávanie si hudby nie je limitované na tradične úzku oblasť. Užívajte si optimálny stereo zvuk vo väčšom priestore.
Hodnotenie