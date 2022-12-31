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  • Jednoduché čistenie kdekoľvek
  • Jednoduché čistenie kdekoľvek
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  • Jednoduché čistenie kdekoľvek

Tento produkt už nie je dostupný

Ručný vysávač

FC6050/99

Jednoduché čistenie kdekoľvek
Špeciálne navrhnutý vysávač Philips FC6050 (3,6 V) vďaka predĺženej prednej časti vyčistí bez problémov ktorékoľvek miesto. Model FC6050 má 3 výkonné nabíjateľné batérie, ktoré vám poskytujú slobodu pri účinnom bezkáblovom vysávaní.
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Vysávač s precízne tvarovanou prednou časťou

Jednoduché čistenie kdekoľvek

  • 3,6 V

Rozšírená predná časť

Rozšírená predná časť

Séria Philips Mini Vac FC6050 má dlhú a úzku prednú časť, ktorá je špeciálne navrhnutá pre precízne čistenie. Predĺžená predná časť uľahčuje čistenie rohov a oblastí okolo hrán.

Výkonné nabíjateľné batérie

Výkonné nabíjateľné batérie

Nabíjateľná batéria vysávača Philips Mini Vac vám poskytne voľnosť pohybu pri vysávaní bez pripojenia do siete kedykoľvek len chcete.

2-fázový filtrovací systém zabraňuje rýchlemu zaneseniu

2-fázový filtrovací systém zabraňuje rýchlemu zaneseniu

2 fázový filtračný systém spotrebiča Philips Mini Vac zaručuje, že po nasatí špiny už špina nemôže uniknúť. Prvý filter zablokuje väčšinu špiny zatiaľ, čo plisovaný druhý filter zachytí jemnejšie čiastočky prachu.

Technické špecifikácie

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