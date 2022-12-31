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FC6050/99
3,6 V
Séria Philips Mini Vac FC6050 má dlhú a úzku prednú časť, ktorá je špeciálne navrhnutá pre precízne čistenie. Predĺžená predná časť uľahčuje čistenie rohov a oblastí okolo hrán.
Nabíjateľná batéria vysávača Philips Mini Vac vám poskytne voľnosť pohybu pri vysávaní bez pripojenia do siete kedykoľvek len chcete.
2 fázový filtračný systém spotrebiča Philips Mini Vac zaručuje, že po nasatí špiny už špina nemôže uniknúť. Prvý filter zablokuje väčšinu špiny zatiaľ, čo plisovaný druhý filter zachytí jemnejšie čiastočky prachu.
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