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FC6093/01
Do auta
12 V
Nikel-metalhydridové (NiMH) batérie sú batérie šetrné voči životnému prostrediu. To znamená, že neobsahujú žiadne vysoko toxické prvky, vďaka čomu sú vhodnejšie pre životné prostredie. Okrem toho majú NiMH batérie vyššiu energetickú kapacitu, ktorá zaručuje dlhodobý výkon.
Filter HEPA zaručuje, že jemný prach a mikroskopický hmyz zostane v zásobníku na nečistoty.
Philips Mini Vac s výkonným motorom je vynikajúco tichý vďaka jeho špeciálnemu modernému motoru. Komfortná úroveň hlučnosti vám umožní vyčistiť vašu domácnosť vždy, keď to budete chcieť.
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