Tento produkt už nie je dostupný
4,8 V
Ohýbateľná rúčka zabezpečuje jednoduché čistenie dokonca aj na ťažko prístupných miestach. Už sa viac nemusíte zohýbať, aby ste mohli upratať pod nábytkom: metla sa ohne za vás.
Aby sa práca ešte zjednodušila, elektrická otočná kefa automaticky pozametá špinu do nezávislého zásobníka na nečistoty v elektrickej metle. Zapnite elektrickú metlu a bez námahy pozametajte špinu, omrvinky, vlasy a iné nečistoty. Táto dynamická činnosť otáčania kefy je bezpečná a efektívna na tvrdých podlahách alebo podlahách s kobercami s krátkymi vláknami vo vašej domácnosti.
Vychutnávajte si optimálnu slobodu pohybu bez napájacieho kábla, ktorý by vám zavadzal. Výkonné, nabíjateľné batérie typu NiMH vám umožňujú 50 minút čistiť tvrdé podlahy. Tieto batérie typu NiMH sú ekologickým typom batérií. To znamená, že neobsahujú vysoko toxické látky, čím sú menej škodlivé pre životné prostredie. Okrem toho batérie typu NiMH vydržia v prevádzke dlhšie, čím vám umožnia realizovať činnosti po dlhšiu dobu.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Danila
04/01/2015
Česká republika
vysavač je pro denní používání
Používám ho již 4 roky a nemohu si ho vynachválit. Na místo stálého vytahování vysavače je vždy hned po ruce. Stačí dvakrát přejet sem a tam a je uklizeno. Používají ho i děti
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FC6126/01 Elektrický smeták
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FC6126/01 Elektrický smeták