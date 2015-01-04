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Tento produkt už nie je dostupný

Elektrická metla

FC6126/01

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Už žiadne zohýnanie
Táto elektrická metla značky Philips je výborná na rýchle čistenie podláh: rýchlo sa otáčajúca kefa ľahko zachytáva nečistoty a jednoducho sa s ňou manipuluje. Metla je veľmi tichá a vďaka jej ohýbateľnej rúčke sa jednoduchým spôsobom dostanete aj na neprístupné miesta.
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Jednoducho sa dostane aj na problémové miesta

Už žiadne zohýnanie

  • 4,8 V

Ohýbateľná rúčka

Ohýbateľná rúčka

Ohýbateľná rúčka zabezpečuje jednoduché čistenie dokonca aj na ťažko prístupných miestach. Už sa viac nemusíte zohýbať, aby ste mohli upratať pod nábytkom: metla sa ohne za vás.

Rýchlo rotujúci kefový valec

Rýchlo rotujúci kefový valec

Aby sa práca ešte zjednodušila, elektrická otočná kefa automaticky pozametá špinu do nezávislého zásobníka na nečistoty v elektrickej metle. Zapnite elektrickú metlu a bez námahy pozametajte špinu, omrvinky, vlasy a iné nečistoty. Táto dynamická činnosť otáčania kefy je bezpečná a efektívna na tvrdých podlahách alebo podlahách s kobercami s krátkymi vláknami vo vašej domácnosti.

Ekologická NiMH batéria

Ekologická NiMH batéria

Vychutnávajte si optimálnu slobodu pohybu bez napájacieho kábla, ktorý by vám zavadzal. Výkonné, nabíjateľné batérie typu NiMH vám umožňujú 50 minút čistiť tvrdé podlahy. Tieto batérie typu NiMH sú ekologickým typom batérií. To znamená, že neobsahujú vysoko toxické látky, čím sú menej škodlivé pre životné prostredie. Okrem toho batérie typu NiMH vydržia v prevádzke dlhšie, čím vám umožnia realizovať činnosti po dlhšiu dobu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

04/01/2015

Česká republika

Česká republika

vysavač je pro denní používání

Používám ho již 4 roky a nemohu si ho vynachválit. Na místo stálého vytahování vysavače je vždy hned po ruce. Stačí dvakrát přejet sem a tam a je uklizeno. Používají ho i děti

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FC6126/01 Elektrický smeták

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FC6126/01 Elektrický smeták

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