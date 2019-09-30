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  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní

Tento produkt už nie je dostupný

MiniVacRučný vysávač

FC6140/01

4.5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
Dosiahnite kvalitnejší výsledok pri vysávaní s výkonným vysávačom Philips MiniVac 3,6 V. Cyklónový prietok vzduchu bez vrecka na prach a 2-stupňový filtračný systém zaručujú dlhotrvajúci výkon a aerodynamická hubica zaručí veľmi účinné zachytávanie prachu.
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Cyklónový prietok vzduchu bez vrecka a aerodynamická hubica

Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní

  • 3,6 V akumulátor

  • Bezvreckový, cyklónový

  • Štrbinový a kefový nadstavec

Hubica s aerodynamickým dizajnom na lepšie zachytávanie prachu

Hubica s aerodynamickým dizajnom na lepšie zachytávanie prachu

Aerodynamický dizajn tohto vysávača Philips MiniVac zabezpečuje optimálne nasávanie aj tých najjemnejších prachových častíc. Ergonomický tvar hubice vám pomôže vyčistiť aj tie najťažšie prístupné oblasti.

2-stupňový cyklónový prietok vzduchu na optimálnu filtráciu

2-stupňový cyklónový prietok vzduchu na optimálnu filtráciu

Cyklónový prietok vzduchu bezvreckového vysávača udržuje vo vnútri otáčajúci sa prach, čím zaistí optimálny vysoký sací výkon a pretrvávajúci výkon pri čistení. Jeho 2-stupňový filtračný systém zaručuje, že po nasatí už špina nemôže uniknúť. Prvý filter zablokuje väčšinu špiny, zatiaľ čo druhý filter zachytí jemnejšie čiastočky prachu.

Výkonné 3,6 V batérie NiMH

Výkonné 3,6 V batérie NiMH

Výkonné nikel-metalhydridové (NiMH) batérie s dlhšou výdržou vysávača Philips MiniVac nevytvárajú tzv. pamäťový efekt. Tento efekt časom znižuje kapacitu batérií, čím sa skracuje čas prevádzky. Tento vysávač Mini Vac s NiMH batériami poskytuje dlhšie trvajúci výkon v porovnaní s výrobkami vybavenými bežnými nikel-kadmiovými (NiCd) batériami, u ktorých vzniká pamäťový efekt.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

30/09/2019

Česká republika

Česká republika

Dobrá velikost.

S tímto vysavačem jsem spokojená pro malou valikost a šikovné uložení.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač

01/05/2015

Česká republika

Česká republika

Výrobek doporučuji

Vůbec si nedokážu představit, jak jsem mohla dřív bez vysavače do ruky žít :) Je super na drobky, na nepořádek od zvířat, kartáčový nástavec na gauč. Je tichý, hezký, snadno se čistí, jsem spokojená. Jen výdrž by mohla být větší čistit auto s ním musím nadvakrát. Ale štěrbinový nástavec by mohl být delší a užší. V autě okolo sedaček se nedostanu všude tak, jak bych si představovala.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač

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