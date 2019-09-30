Tento produkt už nie je dostupný
3,6 V akumulátor
Bezvreckový, cyklónový
Štrbinový a kefový nadstavec
Aerodynamický dizajn tohto vysávača Philips MiniVac zabezpečuje optimálne nasávanie aj tých najjemnejších prachových častíc. Ergonomický tvar hubice vám pomôže vyčistiť aj tie najťažšie prístupné oblasti.
Cyklónový prietok vzduchu bezvreckového vysávača udržuje vo vnútri otáčajúci sa prach, čím zaistí optimálny vysoký sací výkon a pretrvávajúci výkon pri čistení. Jeho 2-stupňový filtračný systém zaručuje, že po nasatí už špina nemôže uniknúť. Prvý filter zablokuje väčšinu špiny, zatiaľ čo druhý filter zachytí jemnejšie čiastočky prachu.
Výkonné nikel-metalhydridové (NiMH) batérie s dlhšou výdržou vysávača Philips MiniVac nevytvárajú tzv. pamäťový efekt. Tento efekt časom znižuje kapacitu batérií, čím sa skracuje čas prevádzky. Tento vysávač Mini Vac s NiMH batériami poskytuje dlhšie trvajúci výkon v porovnaní s výrobkami vybavenými bežnými nikel-kadmiovými (NiCd) batériami, u ktorých vzniká pamäťový efekt.
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Danielleux
30/09/2019
Česká republika
Dobrá velikost.
S tímto vysavačem jsem spokojená pro malou valikost a šikovné uložení.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač
Pavlouš
01/05/2015
Česká republika
Výrobek doporučuji
Vůbec si nedokážu představit, jak jsem mohla dřív bez vysavače do ruky žít :) Je super na drobky, na nepořádek od zvířat, kartáčový nástavec na gauč. Je tichý, hezký, snadno se čistí, jsem spokojená. Jen výdrž by mohla být větší čistit auto s ním musím nadvakrát. Ale štěrbinový nástavec by mohl být delší a užší. V autě okolo sedaček se nedostanu všude tak, jak bych si představovala.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač