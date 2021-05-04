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  • Vyčistite svoje auto ako nikdy predtým
  • Vyčistite svoje auto ako nikdy predtým
  • Vyčistite svoje auto ako nikdy predtým
  • Vyčistite svoje auto ako nikdy predtým
  • Vyčistite svoje auto ako nikdy predtým
  • Vyčistite svoje auto ako nikdy predtým
  • Vyčistite svoje auto ako nikdy predtým
  • Vyčistite svoje auto ako nikdy predtým
  • Vyčistite svoje auto ako nikdy predtým
  • Vyčistite svoje auto ako nikdy predtým
  • Vyčistite svoje auto ako nikdy predtým
  • Vyčistite svoje auto ako nikdy predtým
  • Vyčistite svoje auto ako nikdy predtým
  • Vyčistite svoje auto ako nikdy predtým
  • Vyčistite svoje auto ako nikdy predtým
  • Vyčistite svoje auto ako nikdy predtým
  • Vyčistite svoje auto ako nikdy predtým
  • Vyčistite svoje auto ako nikdy predtým
  • Vyčistite svoje auto ako nikdy predtým
  • Vyčistite svoje auto ako nikdy predtým
  • Vyčistite svoje auto ako nikdy predtým
  • Vyčistite svoje auto ako nikdy predtým
  • Vyčistite svoje auto ako nikdy predtým
  • Vyčistite svoje auto ako nikdy predtým

Tento produkt už nie je dostupný

MiniVacRučný vysávač

FC6141/01

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Vyčistite svoje auto ako nikdy predtým
Vychutnajte si ešte kvalitnejší výsledok pri vysávaní s výkonným modelom Philips MiniVac 12 V pre vaše auto. 2-fázový cyklónový prietok vzduchu bez vrecka na prach zaručí dlhotrvajúci výkon a hubica s aerodynamickým tvarom zabezpečí lepšie zachytávanie prachu.
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Cyklónový prietok vzduchu bez vrecka a aerodynamická hubica

Vyčistite svoje auto ako nikdy predtým

  • 12 V do auta

  • Bezvreckový, cyklónový

  • 5 ks príslušenstva a odkladacia taška

  • Auto (so zástrčkou do auta)

2-stupňový cyklónový prietok vzduchu na optimálnu filtráciu

2-stupňový cyklónový prietok vzduchu na optimálnu filtráciu

Cyklónový prietok vzduchu bezvreckového vysávača udržuje vo vnútri otáčajúci sa prach, čím zaistí optimálny vysoký sací výkon a pretrvávajúci výkon pri čistení. Jeho 2-stupňový filtračný systém zaručuje, že po nasatí už špina nemôže uniknúť. Prvý filter zablokuje väčšinu špiny, zatiaľ čo druhý filter zachytí jemnejšie čiastočky prachu.

Hubica s aerodynamickým dizajnom na lepšie zachytávanie prachu

Hubica s aerodynamickým dizajnom na lepšie zachytávanie prachu

Aerodynamický dizajn tohto vysávača Philips MiniVac zabezpečuje optimálne nasávanie aj tých najjemnejších prachových častíc. Ergonomický tvar hubice vám pomôže vyčistiť aj tie najťažšie prístupné oblasti.

Zástrčka do auta pre neobmedzenú prevádzku

Zástrčka do auta pre neobmedzenú prevádzku

Vysávač pre auto Philips MiniVac je ideálnym pomocníkom na čistenie vášho auta, pretože je vybavený konektorom do zapaľovača. Vďaka tomu dosiahne aj do najneprístupnejších oblastí auta bez potreby nabíjať ho a je vždy pripravený na použitie!

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Vysavač

Ideální vysavač do auta na cesty. stačí připojit do autozásuvky a vysávate.Bohaté příslušenství s kterým se dostanete všude.

Výhody

Bohaté příslušenství, uložný obal.

Nevýhody

Možná by to chtělo mít k tomu rotační kartáč.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6141/01 Ruční vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6141/01 Ruční vysavač

26/02/2018

Česká republika

Česká republika

Philips MiniVac FC6141/01 - ruční vysavač

S výrobkem jsem velice spokojen. Je praktický, skladný.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6141/01 Ruční vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6141/01 Ruční vysavač

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  • Tipy a triky