Tento produkt už nie je dostupný
12 V do auta
Bezvreckový, cyklónový
5 ks príslušenstva a odkladacia taška
Auto (so zástrčkou do auta)
Cyklónový prietok vzduchu bezvreckového vysávača udržuje vo vnútri otáčajúci sa prach, čím zaistí optimálny vysoký sací výkon a pretrvávajúci výkon pri čistení. Jeho 2-stupňový filtračný systém zaručuje, že po nasatí už špina nemôže uniknúť. Prvý filter zablokuje väčšinu špiny, zatiaľ čo druhý filter zachytí jemnejšie čiastočky prachu.
Aerodynamický dizajn tohto vysávača Philips MiniVac zabezpečuje optimálne nasávanie aj tých najjemnejších prachových častíc. Ergonomický tvar hubice vám pomôže vyčistiť aj tie najťažšie prístupné oblasti.
Vysávač pre auto Philips MiniVac je ideálnym pomocníkom na čistenie vášho auta, pretože je vybavený konektorom do zapaľovača. Vďaka tomu dosiahne aj do najneprístupnejších oblastí auta bez potreby nabíjať ho a je vždy pripravený na použitie!
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Prcek_hrosik
04/05/2021
Česká republika
Vysavač
Ideální vysavač do auta na cesty. stačí připojit do autozásuvky a vysávate.Bohaté příslušenství s kterým se dostanete všude.
Výhody
Bohaté příslušenství, uložný obal.
Nevýhody
Možná by to chtělo mít k tomu rotační kartáč.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6141/01 Ruční vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6141/01 Ruční vysavač
Peťas
26/02/2018
Česká republika
Philips MiniVac FC6141/01 - ruční vysavač
S výrobkem jsem velice spokojen. Je praktický, skladný.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6141/01 Ruční vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6141/01 Ruční vysavač