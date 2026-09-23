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FC6144/01
Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
Dosiahnite kvalitnejší výsledok pri vysávaní s výkonným vysávačom Philips MiniVac 7,2 V. Cyklónový prietok vzduchu bez vrecka na prach a 2-stupňový filtračný systém zaručujú dlhotrvajúci výkon a aerodynamická hubica zaručí veľmi účinné zachytávanie prachu.
7,2 V akumulátor
Bezvreckový, cyklónový
Štrbinový a kefový nadstavec
Vysávač Philips MiniVac sa jednoducho a rýchlo vysýpa a hygienicky sa čistí. Philips MiniVac obsahuje hubicu, ktorá sa dá pomocou jediného cvaknutia odpojiť, takže MiniVac môžete vysypať bez toho, aby ste sa dotkli špiny.
Philips Mini Vac môžete skladovať na pohodlnej nabíjacej základni, ktorá sa namontuje na stenu alebo umiestni na stôl. To znamená, že Mini Vac spolu s jeho výkonnou nabíjateľnou batériou, je vždy pripravený, keď ste aj vy.
Cyklónový prietok vzduchu bezvreckového vysávača udržuje vo vnútri otáčajúci sa prach, čím zaistí optimálny vysoký sací výkon a pretrvávajúci výkon pri čistení. Jeho 2-stupňový filtračný systém zaručuje, že po nasatí špiny už špina nemôže uniknúť. Prvý filter zablokuje väčšinu špiny, zatiaľ čo druhý filter zachytí jemnejšie čiastočky prachu.
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