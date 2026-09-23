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  • Standard Product Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Alternative Product Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product with Accessory Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Alternative Product Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product with Accessory Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner

Tento produkt už nie je dostupný

MiniVacRučný vysávač

FC6144/01

Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní

Dosiahnite kvalitnejší výsledok pri vysávaní s výkonným vysávačom Philips MiniVac 7,2 V. Cyklónový prietok vzduchu bez vrecka na prach a 2-stupňový filtračný systém zaručujú dlhotrvajúci výkon a aerodynamická hubica zaručí veľmi účinné zachytávanie prachu.

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Cyklónový prietok vzduchu bez vrecka a aerodynamická hubica

Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní

  • 7,2 V akumulátor

  • Bezvreckový, cyklónový

  • Štrbinový a kefový nadstavec

Hubica, ktorú odpojíte jedným kliknutím, na jednoduché vyprázdnenie

Hubica, ktorú odpojíte jedným kliknutím, na jednoduché vyprázdnenie

Vysávač Philips MiniVac sa jednoducho a rýchlo vysýpa a hygienicky sa čistí. Philips MiniVac obsahuje hubicu, ktorá sa dá pomocou jediného cvaknutia odpojiť, takže MiniVac môžete vysypať bez toho, aby ste sa dotkli špiny.

Úzka nabíjacia základňa (na stenu/stôl)

Úzka nabíjacia základňa (na stenu/stôl)

Philips Mini Vac môžete skladovať na pohodlnej nabíjacej základni, ktorá sa namontuje na stenu alebo umiestni na stôl. To znamená, že Mini Vac spolu s jeho výkonnou nabíjateľnou batériou, je vždy pripravený, keď ste aj vy.

2-stupňový cyklónový prietok vzduchu na optimálnu filtráciu

2-stupňový cyklónový prietok vzduchu na optimálnu filtráciu

Cyklónový prietok vzduchu bezvreckového vysávača udržuje vo vnútri otáčajúci sa prach, čím zaistí optimálny vysoký sací výkon a pretrvávajúci výkon pri čistení. Jeho 2-stupňový filtračný systém zaručuje, že po nasatí špiny už špina nemôže uniknúť. Prvý filter zablokuje väčšinu špiny, zatiaľ čo druhý filter zachytí jemnejšie čiastočky prachu.

Technické špecifikácie

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