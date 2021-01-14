Tento produkt už nie je dostupný
10,8 V lítiový akumulátor
Bezvreckový, cyklónový
Štrbinový a kefkový nástavec
Lítium-iónové batérie sú skutočne batérie šetrné k životnému prostrediu. Neobsahujú toxické prvky, vďaka čomu sú vhodnejšie pre prírodu. Okrem toho sa nevybíjajú, keď sa produkt nepoužíva a zaisťujú veľmi dlhý pohotovostný výkon. Z tohto dôvodu sú tiež energeticky šetrné.
Cyklónový prietok vzduchu bezvreckového vysávača udržuje vo vnútri otáčajúci sa prach, čím zaistí optimálny vysoký sací výkon a pretrvávajúci výkon pri čistení. Jeho 2-stupňový filtračný systém zaručuje, že po nasatí špiny už špina nemôže uniknúť. Prvý filter zablokuje väčšinu špiny, zatiaľ čo druhý filter zachytí jemnejšie čiastočky prachu.
Aerodynamický dizajn tohto vysávača Philips MiniVac zabezpečuje optimálne nasávanie aj tých najjemnejších prachových častíc. Ergonomický tvar hubice vám pomôže vyčistiť aj tie najťažšie prístupné oblasti.
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Igaz Zoltán
14/01/2021
Magyarország
Több éve használom. Tartós, jó paraméterek!
Több év tapasztalat (5-6). Tartós akkumulátor (Lithium) és motor. Tökéletes 2 fokozatú szívóerő. Mindenhova illő design.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6148/01 kézi porszívó
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6148/01 kézi porszívó
Vlady83
10/02/2018
România
Excelent
Putere mare, bateria tine suficient. Un produs foarte bun in casa oricui. merge si in masina. aspira bine praful de pe bord, scaune.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Aspirator portabil MiniVac FC6148/01
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Aspirator portabil MiniVac FC6148/01