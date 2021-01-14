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  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
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  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní

Tento produkt už nie je dostupný

MiniVacRučný vysávač

FC6146/01

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
Dosahujte pri vysávaní ešte lepšie výsledky s výkonným modelom Philips MiniVac Lithium 10,8 V. Mohutný prietok vzduchu bez vrecka na prach a 2-stupňový filtračný systém zaručujú dlhotrvajúci výkon, kým hubica s aerodynamickým tvarom zabezpečí lepšie zachytávanie prachu.
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Cyklónový prietok vzduchu bez vrecka a aerodynamická hubica

Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní

  • 10,8 V lítiový akumulátor

  • Bezvreckový, cyklónový

  • Štrbinový a kefkový nástavec

Ekologická lítium-iónová technológia

Ekologická lítium-iónová technológia

Lítium-iónové batérie sú skutočne batérie šetrné k životnému prostrediu. Neobsahujú toxické prvky, vďaka čomu sú vhodnejšie pre prírodu. Okrem toho sa nevybíjajú, keď sa produkt nepoužíva a zaisťujú veľmi dlhý pohotovostný výkon. Z tohto dôvodu sú tiež energeticky šetrné.

2-stupňový cyklónový prietok vzduchu na optimálnu filtráciu

2-stupňový cyklónový prietok vzduchu na optimálnu filtráciu

Cyklónový prietok vzduchu bezvreckového vysávača udržuje vo vnútri otáčajúci sa prach, čím zaistí optimálny vysoký sací výkon a pretrvávajúci výkon pri čistení. Jeho 2-stupňový filtračný systém zaručuje, že po nasatí špiny už špina nemôže uniknúť. Prvý filter zablokuje väčšinu špiny, zatiaľ čo druhý filter zachytí jemnejšie čiastočky prachu.

Hubica s aerodynamickým dizajnom na lepšie zachytávanie prachu

Hubica s aerodynamickým dizajnom na lepšie zachytávanie prachu

Aerodynamický dizajn tohto vysávača Philips MiniVac zabezpečuje optimálne nasávanie aj tých najjemnejších prachových častíc. Ergonomický tvar hubice vám pomôže vyčistiť aj tie najťažšie prístupné oblasti.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

14/01/2021

Magyarország

Magyarország

Több éve használom. Tartós, jó paraméterek!

Több év tapasztalat (5-6). Tartós akkumulátor (Lithium) és motor. Tökéletes 2 fokozatú szívóerő. Mindenhova illő design.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6148/01 kézi porszívó

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6148/01 kézi porszívó

10/02/2018

România

România

Excelent

Putere mare, bateria tine suficient. Un produs foarte bun in casa oricui. merge si in masina. aspira bine praful de pe bord, scaune.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Aspirator portabil MiniVac FC6148/01

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Aspirator portabil MiniVac FC6148/01

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