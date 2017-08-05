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10,8 V lítiová batéria
Bezvreckový, cyklónový
Štrbinový a kefový nadstavec
Eco
Výkonné lítium-iónové (Li-Ion) batérie vysávača Philips Mini Vac majú dlhotrvajúci výkon oproti štandardným niklovo-kadmiovým (NiCd) batériám. Lítium-iónové batérie sú tiež veľmi ľahké, čo umožňuje príjemnejší zážitok z čistenia.
Cyklónový prietok vzduchu bezvreckového vysávača udržuje vo vnútri otáčajúci sa prach, čím zaistí optimálny vysoký sací výkon a pretrvávajúci výkon pri čistení. Jeho 2-stupňový filtračný systém zaručuje, že po nasatí už špina nemôže uniknúť. Prvý filter zablokuje väčšinu špiny, zatiaľ čo druhý filter zachytí jemnejšie čiastočky prachu.
Stojan na nabíjanie vysávača MiniVac obsahuje kefový nadstavec aj štrbinový nadstavec. Kefový nadstavec zaistí, že pri čistení nepoškodíte citlivé povrchy, zatiaľ čo štrbinový nadstavec vám umožní prístup k ťažko dostupným miestam.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Lejla
05/08/2017
Slovenija
vec kot odlicen! izjemno mocan in zmogljiv, pri nas v uporabi ze sesto leto
5+ za zmogljivost, dolgo zivljenjsko dobo, moc sesanja
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6148/01 Ročni sesalnik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6148/01 Ročni sesalnik
v porovnaní s predchádzajúcim modelom Philips FC6050. Interný test spoločnosti Philips Consumer Lifestyle z roku 2007.