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  • Deň za dňom ekologickejšie
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Tento produkt už nie je dostupný

MiniVacRučný vysávač

FC6148/01

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Deň za dňom ekologickejšie
10,8 V mini vysávač Philips MiniVac EnergyCare je vybavený ľahkou a výkonnou technológiou lítium-iónových batérií s dlhou výdržou. Úsporný systém nabíjania vypne napájanie, keď sú batérie úplne nabité, takže nedochádza k plytvaniu energiou.
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  • 10,8 V lítiová batéria

  • Bezvreckový, cyklónový

  • Štrbinový a kefový nadstavec

  • Eco

Ľahké lítium-iónové batérie s dlhou životnosťou

Ľahké lítium-iónové batérie s dlhou životnosťou

Výkonné lítium-iónové (Li-Ion) batérie vysávača Philips Mini Vac majú dlhotrvajúci výkon oproti štandardným niklovo-kadmiovým (NiCd) batériám. Lítium-iónové batérie sú tiež veľmi ľahké, čo umožňuje príjemnejší zážitok z čistenia.

2-stupňový cyklónový prietok vzduchu na optimálnu filtráciu

2-stupňový cyklónový prietok vzduchu na optimálnu filtráciu

Cyklónový prietok vzduchu bezvreckového vysávača udržuje vo vnútri otáčajúci sa prach, čím zaistí optimálny vysoký sací výkon a pretrvávajúci výkon pri čistení. Jeho 2-stupňový filtračný systém zaručuje, že po nasatí už špina nemôže uniknúť. Prvý filter zablokuje väčšinu špiny, zatiaľ čo druhý filter zachytí jemnejšie čiastočky prachu.

Stojan na nabíjanie s kefovým a štrbinovým nadstavcom

Stojan na nabíjanie s kefovým a štrbinovým nadstavcom

Stojan na nabíjanie vysávača MiniVac obsahuje kefový nadstavec aj štrbinový nadstavec. Kefový nadstavec zaistí, že pri čistení nepoškodíte citlivé povrchy, zatiaľ čo štrbinový nadstavec vám umožní prístup k ťažko dostupným miestam.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

05/08/2017

Slovenija

Slovenija

vec kot odlicen! izjemno mocan in zmogljiv, pri nas v uporabi ze sesto leto

5+ za zmogljivost, dolgo zivljenjsko dobo, moc sesanja

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6148/01 Ročni sesalnik

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6148/01 Ročni sesalnik

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. v porovnaní s predchádzajúcim modelom Philips FC6050. Interný test spoločnosti Philips Consumer Lifestyle z roku 2007.