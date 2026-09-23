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FC6149/01
Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
Dosiahnite kvalitnejší výsledok pri vysávaní s výkonným vysávačom Philips MiniVac 12 V pre dom aj auto. 2-stupňový cyklónový prietok vzduchu bez vrecka na prach zaručí dlhotrvajúci výkon a hubica s aerodynamickým tvarom zabezpečí lepšie zachytávanie prachu.
12 V akumulátor
Bezvreckový, cyklónový
5 ks príslušenstva a odkladacia taška
Dom a auto (so zástrčkou do auta)
Aerodynamický dizajn tohto vysávača Philips MiniVac zabezpečuje optimálne nasávanie aj tých najjemnejších prachových častíc. Ergonomický tvar hubice vám pomôže vyčistiť aj tie najťažšie prístupné oblasti.
Cyklónový prietok vzduchu bezvreckového vysávača udržuje vo vnútri otáčajúci sa prach, čím zaistí optimálny vysoký sací výkon a pretrvávajúci výkon pri čistení. Jeho 2-stupňový filtračný systém zaručuje, že po nasatí už špina nemôže uniknúť. Prvý filter zablokuje väčšinu špiny, zatiaľ čo druhý filter zachytí jemnejšie čiastočky prachu.
Výkonné nikel-metalhydridové (NiMH) batérie* s dlhšou výdržou vysávača Philips MiniVac nevytvárajú tzv. pamäťový efekt. Tento efekt časom znižuje kapacitu batérií, čím sa skracuje čas prevádzky. Tento vysávač Mini Vac s NiMH batériami poskytuje dlhšie trvajúci výkon v porovnaní s výrobkami vybavenými bežnými nikel-kadmiovými (NiCd) batériami, u ktorých vzniká pamäťový efekt.
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