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FC6150/01
Odstraňuje viditeľný prach a nečistotu.
S ručným vysávačom Philips je každodenné čistenie rýchle a jednoduché. Dodáva sa s nabíjateľnými batériami pre maximálnu mobilitu a pribalené príslušenstvo umožňuje čistiť chúlostivé povrchy a dosiahnuť do ťažko prístupných rohov.
3,6 V
Biela
2 kusy príslušenstva
Dvojstupňový filtračný systém zabezpečí, že nečistota, ktorá sa už rad dostala dnu, nemôže uniknúť znova von. Prvý filter zachytí väčšinu nečistoty a v druhom zostanú jemnejšie prachové častice.
Batérie NiMH ručného vysávača zaručujú dlhotrvajúci zdroj napájania v porovnaní s inými typmi batérií, ktoré majú nevýhodu pamäťového efektu.
Vďaka nabíjateľným batériám budete môcť povysávať všetko bez potreby elektrickej zásuvky.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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