Tento produkt už nie je dostupný
3,6 V
Tmavá čierna a modrá
2 kusy príslušenstva
Nabíjacia základňa
Dvojstupňový filtračný systém zabezpečí, že nečistota, ktorá sa už rad dostala dnu, nemôže uniknúť znova von. Prvý filter zachytí väčšinu nečistoty a v druhom zostanú jemnejšie prachové častice.
Batérie NiMH ručného vysávača zaručujú dlhotrvajúci zdroj napájania v porovnaní s inými typmi batérií, ktoré majú nevýhodu pamäťového efektu.
Vďaka nabíjateľným batériám budete môcť povysávať všetko bez potreby elektrickej zásuvky.
4.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
lemur
01/10/2019
Česká republika
Za málo peněz, hodně muziky
Skvělý pomocník v domácnosti, díky kterému snadno vysajeme veškeré drobky pod stolem i na stole, používáme jej i na vysávání psích chlupů, klasický vysavač s ním nahradit nelze ale na drobné smetí je ideální a vše rychle vysaje, což je lepší než složitě vyndavat velký vysavač.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač
Ninz
06/02/2016
Hrvatska
Overený kupujúci
Koristan!
Korisna stvarčica u svakom domu, blo bi super da ima i opciju mokrog usisavanja.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač