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  • Odstraňuje viditeľný prach a nečistotu
  • Odstraňuje viditeľný prach a nečistotu
  • Odstraňuje viditeľný prach a nečistotu
  • Odstraňuje viditeľný prach a nečistotu
  • Odstraňuje viditeľný prach a nečistotu
  • Odstraňuje viditeľný prach a nečistotu
  • Odstraňuje viditeľný prach a nečistotu
  • Odstraňuje viditeľný prach a nečistotu
  • Odstraňuje viditeľný prach a nečistotu
  • Odstraňuje viditeľný prach a nečistotu
  • Odstraňuje viditeľný prach a nečistotu
  • Odstraňuje viditeľný prach a nečistotu

Tento produkt už nie je dostupný

MiniVacRučný vysávač

FC6152/01

4
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Odstraňuje viditeľný prach a nečistotu
S ručným vysávačom Philips je každodenné čistenie rýchle a jednoduché. Dodáva sa s nabíjateľnými batériami pre maximálnu mobilitu a pribalené príslušenstvo umožňuje čistiť chúlostivé povrchy a dosiahnuť do ťažko prístupných rohov.
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2-stupňová filtračná technológia, ktorá sa ľahko čistí

Odstraňuje viditeľný prach a nečistotu

  • 3,6 V

  • Tmavá čierna a modrá

  • 2 kusy príslušenstva

  • Nabíjacia základňa

2-stupňový filtračný systém pre optimálny čistiaci účinok

Dvojstupňový filtračný systém zabezpečí, že nečistota, ktorá sa už rad dostala dnu, nemôže uniknúť znova von. Prvý filter zachytí väčšinu nečistoty a v druhom zostanú jemnejšie prachové častice.

Batéria NiMh pre každodenné napájanie

Batérie NiMH ručného vysávača zaručujú dlhotrvajúci zdroj napájania v porovnaní s inými typmi batérií, ktoré majú nevýhodu pamäťového efektu.

Prevádzka bez káblov vám dáva 100 %-nú mobilitu

Prevádzka bez káblov vám dáva 100 %-nú mobilitu

Vďaka nabíjateľným batériám budete môcť povysávať všetko bez potreby elektrickej zásuvky.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Za málo peněz, hodně muziky

Skvělý pomocník v domácnosti, díky kterému snadno vysajeme veškeré drobky pod stolem i na stole, používáme jej i na vysávání psích chlupů, klasický vysavač s ním nahradit nelze ale na drobné smetí je ideální a vše rychle vysaje, což je lepší než složitě vyndavat velký vysavač.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač

06/02/2016

Hrvatska

Hrvatska

Overený kupujúci

Koristan!

Korisna stvarčica u svakom domu, blo bi super da ima i opciju mokrog usisavanja.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač

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