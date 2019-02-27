Tento produkt už nie je dostupný
FC6401/01
Vysáva a umýva jedným ťahom
Vysáv. a umývanie
18 V
Technológia PowerCyclone prináša vysoký výkon pri vysávaní každým ťahom. Vzduch sa do systému PowerCyclone nasáva rýchlo a ďalej sa zrýchľuje cez zakrivený vzduchový kanál, čím sa efektívne oddeľuje vzduch od prachu.
Jedinečný systém umývania podláh reguluje uvoľňovanie vody, aby zaručil optimálnu úroveň vlhkosti na dôkladné umytie všetkých tvrdých podláh.
Hubica TriActive Turbo zaisťuje výkonné čistenie tvrdých podláh a kobercov. Motorizovanou kefou a optimalizovaným prúdom vzduchu sa odstránia všetky nečistoty a prach jedným ťahom.
3.9
z 5
20
Recenzie
Kakacka123
27/02/2019
Česká republika
Maximalni spokojenost
Dobry tah i manipulace, lepší varianta je asi 3v1, určitě je to praktičtější.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6401/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6401/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Kiki
13/12/2017
Česká republika
Snadné ovládání, vždy po ruce
Sice vyšší pořizovací cana, ale ušetří spoustu času a je vždy po ruce, pokud je nabitý. Při slabší baterii už tak dobře nesaje a drobné nečistoty se sypou zpět na podlahu,ale při plném nabití spokojenost.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6401/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6401/01 Bezdrátový tyčový vysavač
kalbac
13/06/2017
Česká republika
Vynikající produkt zejména jako druhotný přístroj do domácnosti
Vynikající pomocník pro rychlý úklid. Ačkoli větší nečistoty ze země nevysaje. Rotační kartáč je moc malý a proto, kdo má domácí mazlíčky, moc neocení zrovna tento výrobek, který mi přije vhodný spíše jako druhotný úklidový produkt do domácnosti. Vysávání je jednoduché i pro manipulaci jednou rukou díky opravdu lehké konstrukci, ovšem jakmile naplníte nádobku vodou a vytíráte, už tak lehký jen do jedné ruky není. Tento produkt si získal rodinné sympatie, ačkoli musím upřímně říci, že pořádnému vysavači a kyblu s mopem se nevyrovná, ale na rychlý úklid postačující. Škoda té ceny, která je neúměrně vysoká.
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6401/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6401/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Odporúča sa meniť každých 3 – 6 mesiacov v závislosti od frekvencie používania. Súčasťou balenia sú 2 podložky z mikrovlákna. Informácie o možnostiach zakúpenia podložiek z mikrovláken nájdete na stránke www.philips.com. Nedokážeme zaručiť optimálne výsledky čistenia, pokiaľ sa používajú podložky z mikrovlákna od iných výrobcov.