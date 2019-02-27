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  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom

Tento produkt už nie je dostupný

PowerPro AquaBezšnúrový tyčový vysávač

FC6401/01

3.9
| (20) Recenzie
Vysávanie a umývanie jedným ťahom
Philips PowerPro Aqua je nový výkonný bezšnúrový vysávač na suché aj mokré čistenie. Spája tak vysávanie a umývanie na rýchle upratanie každodenného neporiadku. Jednoducho nasaditeľný systém na umývanie podláh umožní samostatné vysávanie alebo vysávanie a umývanie naraz!
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Vysávanie a umývanie jedným ťahom

  • Vysáva a umýva jedným ťahom

  • Vysáv. a umývanie

  • 18 V

Technológia PowerCyclone pre vysoký výkon pri vysávaní

Technológia PowerCyclone pre vysoký výkon pri vysávaní

Technológia PowerCyclone prináša vysoký výkon pri vysávaní každým ťahom. Vzduch sa do systému PowerCyclone nasáva rýchlo a ďalej sa zrýchľuje cez zakrivený vzduchový kanál, čím sa efektívne oddeľuje vzduch od prachu.

Nový sys. umývania podláh s opti. úrovňou vlhkosti pre všetky tvrdé podlahy

Nový sys. umývania podláh s opti. úrovňou vlhkosti pre všetky tvrdé podlahy

Jedinečný systém umývania podláh reguluje uvoľňovanie vody, aby zaručil optimálnu úroveň vlhkosti na dôkladné umytie všetkých tvrdých podláh.

Hubica TriActive Turbo pre výkonné čistenie kobercov

Hubica TriActive Turbo pre výkonné čistenie kobercov

Hubica TriActive Turbo zaisťuje výkonné čistenie tvrdých podláh a kobercov. Motorizovanou kefou a optimalizovaným prúdom vzduchu sa odstránia všetky nečistoty a prach jedným ťahom.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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3.9

z 5

20

Recenzie

2

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Maximalni spokojenost

Dobry tah i manipulace, lepší varianta je asi 3v1, určitě je to praktičtější.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6401/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6401/01 Bezdrátový tyčový vysavač

13/12/2017

Česká republika

Česká republika

Snadné ovládání, vždy po ruce

Sice vyšší pořizovací cana, ale ušetří spoustu času a je vždy po ruce, pokud je nabitý. Při slabší baterii už tak dobře nesaje a drobné nečistoty se sypou zpět na podlahu,ale při plném nabití spokojenost.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6401/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6401/01 Bezdrátový tyčový vysavač

13/06/2017

Česká republika

Česká republika

Vynikající produkt zejména jako druhotný přístroj do domácnosti

Vynikající pomocník pro rychlý úklid. Ačkoli větší nečistoty ze země nevysaje. Rotační kartáč je moc malý a proto, kdo má domácí mazlíčky, moc neocení zrovna tento výrobek, který mi přije vhodný spíše jako druhotný úklidový produkt do domácnosti. Vysávání je jednoduché i pro manipulaci jednou rukou díky opravdu lehké konstrukci, ovšem jakmile naplníte nádobku vodou a vytíráte, už tak lehký jen do jedné ruky není. Tento produkt si získal rodinné sympatie, ačkoli musím upřímně říci, že pořádnému vysavači a kyblu s mopem se nevyrovná, ale na rychlý úklid postačující. Škoda té ceny, která je neúměrně vysoká.

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6401/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6401/01 Bezdrátový tyčový vysavač

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Odporúča sa meniť každých 3 – 6 mesiacov v závislosti od frekvencie používania. Súčasťou balenia sú 2 podložky z mikrovlákna. Informácie o možnostiach zakúpenia podložiek z mikrovláken nájdete na stránke www.philips.com. Nedokážeme zaručiť optimálne výsledky čistenia, pokiaľ sa používajú podložky z mikrovlákna od iných výrobcov.