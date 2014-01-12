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  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare

Tento produkt už nie je dostupný

Steam PlusVysávací systém s čistením parou

FC7020/01

3.4
| (9) Recenzie
Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
Udržiavajte svoju domácnosť žiarivo čistú pomocou nového zariadenia Philips Steam Plus FC7020. Využite najhygienickejší spôsob čistenia, pretože para zabíja mikróby aj baktérie. Tento čistič, ktorý v sebe spája vysávanie s čistením parou, vám ušetrí čas aj námahu.
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Vysávanie a čistenie parou jedným ťahom

Žiarivo čisté podlahy vďaka pare

  • 2 v 1: vysávanie a čistenie parou

  • Čas zahriatia 30 s

  • 2 mikrovláknové podložky

  • Všetky tvrdé podlahy

Para zabije až 99,9 % mikróbov a baktérií

Para zabije až 99,9 % mikróbov a baktérií

Dosiahnite najhygienickejšie výsledky čistenia parou vďaka systému Philips Steam Plus. Tento systém zabije 99,9 % mikróbov a baktérií. Dezinfikujte všetky typy tvrdých podláh bez chemikálií – len pomocou vody.

1300 W pre silnú paru

1300 W pre silnú paru

1300 W výkon poskytne rýchly čas zahriatia. Systém Steam Plus je pripravený na použitie za menej než 30 sekúnd. Keď je systém Steam Plus pripravený na čistenie parou, farba LED ukazovateľa sa zmení z bielej na modrú.

Vysávanie a čistenie parou jedným ťahom

Vysávanie a čistenie parou jedným ťahom

Dosiahnite hygienické výsledky jedným ťahom. Kombinovaný spôsob čistenia systémom Steam Plus šetrí čas aj námahu. Funkcia vysávania odstráni nečistoty, prach a rôzne omrvinky, kým funkcia čistenia parou dezinfikuje podlahu. Jednotlivé funkcie môžete používať samostatne alebo ich použiť súčasne a dokonale vyčistiť podlahu jedným ťahom.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.4

z 5

9

Recenzie

12/01/2014

Česká republika

Česká republika

Jednoduché používání a výborný efekt

Nevěřila jsem tomu ale je to skvělé.Mám doma 2 kočky a 2 psy a do toho dvojčátka takže hygiena musí být na maximu.S tímto vysavačem a mopem zároven mám podlahy v bytě za 20 minut hotové a zbývá mi více času na moje štěstíčka.Opravdu doporučuji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou

11/12/2013

Česká republika

Česká republika

Geniální výrobek!!!

Nerada uklízím, ale tohle je fakt něco geniálního. Podlahu buď jenom vyluxuje nebo jenom setře párou....a nebo obojí najednou....tak čisto jsem doma dlouho neměla... Za 10 minut setřený celý byt, už nemám výmluvy, proč mám špinavou podlahu....

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou

25/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

Nije los!

Jedina zamjerka ovom parocistacu je sto nema opciju podesavanja jacine pare, jer sam prilikom ciscenja parketa unistio sjaj laka, ostale su mat fleke, mada parket je vec zreo za hoblovanje. Oprez prilikom koriscenja na drvenim povrsinama.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Steam Plus FC7020/01 Aparat za brisanje i parno čišćenje

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Steam Plus FC7020/01 Aparat za brisanje i parno čišćenje

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky