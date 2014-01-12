Tento produkt už nie je dostupný
FC7020/01
2 v 1: vysávanie a čistenie parou
Čas zahriatia 30 s
2 mikrovláknové podložky
Všetky tvrdé podlahy
Dosiahnite najhygienickejšie výsledky čistenia parou vďaka systému Philips Steam Plus. Tento systém zabije 99,9 % mikróbov a baktérií. Dezinfikujte všetky typy tvrdých podláh bez chemikálií – len pomocou vody.
1300 W výkon poskytne rýchly čas zahriatia. Systém Steam Plus je pripravený na použitie za menej než 30 sekúnd. Keď je systém Steam Plus pripravený na čistenie parou, farba LED ukazovateľa sa zmení z bielej na modrú.
Dosiahnite hygienické výsledky jedným ťahom. Kombinovaný spôsob čistenia systémom Steam Plus šetrí čas aj námahu. Funkcia vysávania odstráni nečistoty, prach a rôzne omrvinky, kým funkcia čistenia parou dezinfikuje podlahu. Jednotlivé funkcie môžete používať samostatne alebo ich použiť súčasne a dokonale vyčistiť podlahu jedným ťahom.
3.4
z 5
9
Recenzie
komtesanera
12/01/2014
Česká republika
Jednoduché používání a výborný efekt
Nevěřila jsem tomu ale je to skvělé.Mám doma 2 kočky a 2 psy a do toho dvojčátka takže hygiena musí být na maximu.S tímto vysavačem a mopem zároven mám podlahy v bytě za 20 minut hotové a zbývá mi více času na moje štěstíčka.Opravdu doporučuji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou
klaraze
11/12/2013
Česká republika
Geniální výrobek!!!
Nerada uklízím, ale tohle je fakt něco geniálního. Podlahu buď jenom vyluxuje nebo jenom setře párou....a nebo obojí najednou....tak čisto jsem doma dlouho neměla... Za 10 minut setřený celý byt, už nemám výmluvy, proč mám špinavou podlahu....
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou
lidy
25/08/2016
Hrvatska
Nije los!
Jedina zamjerka ovom parocistacu je sto nema opciju podesavanja jacine pare, jer sam prilikom ciscenja parketa unistio sjaj laka, ostale su mat fleke, mada parket je vec zreo za hoblovanje. Oprez prilikom koriscenja na drvenim povrsinama.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Steam Plus FC7020/01 Aparat za brisanje i parno čišćenje
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Steam Plus FC7020/01 Aparat za brisanje i parno čišćenje