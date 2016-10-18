Tento produkt už nie je dostupný
Vysáva, čistí a suší jedným ťahom
Nový model Philips AquaTrio FC7070/01 súčasne vysáva, čistí namokro a suší pevné podlahy, čím vám ušetrí až 50 % času a námahy. Rýchlo rotujúce kefky z mikrovlákien jediným ťahom dôkladne odstránia prach, škvrny aj tekutiny, takže výsledok bude dokonalý.
3 v 1
Technológia Triple-Acceleration
Aqua Cyclone
Všetky tvrdé podlahy
Technológia Triple-Acceleration prináša tri súbežné čistiace procesy: – Cyklónové vysávanie: účinne vysáva prach a voľné nečistoty – Umývanie namokro: prvá rýchlo rotujúca kefa účinne odstráni škvrny a rozliate tekutiny – Sušenie: druhá rýchlo rotujúca kefa pohltí zvyšnú vlhkosť a skráti tak čas sušenia až o 50 %*
Výkonné a jemné kefy z mikrovlákien s rýchlosťou 6700 ot./min. účinne odstránia všetky nečistoty a škvrny, pričom sa prispôsobia rôznym tvarom podlahy a rovnomerne vyčistia aj štrbiny. Kefy sa počas používania samé čistia vďaka neustálemu prívodu čistej vody a odstredivým silám. Tie z vlákien odvádzajú špinu a vodu zachytenú z dlážky do nádoby na špinavú vodu. Ak chcete zabezpečiť optimálny výkon pri čistení, vymieňajte kefy systému AquaTrio každých 6 mesiacov.
Zariadenie AquaTrio s vodnou filtráciou je certifikované Európskym centrom pre výskum alergií ako vhodné aj pre alergikov. Systém Aqua Cyclone odfiltruje nečistoty a prach, alergény sa zachytia vo vode a nevracajú sa do vzduchu. Zariadenie AquaTrio odstráni 99,95 % alergénov z mačacej a psej srsti, prachových roztočov alebo peľu, a vytvára tak v domácnosti podmienky vhodné pre alergikov.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
4.2
z 5
9
Recenzie
89%
Odporúča tento produkt
Fero
18/10/2016
Slovensko
Produkt má skvelé vlastnosti napriek menším nedostatkom
lepšie kotvenie nadržiek , iné ochytenie vývodu kabla na stroji, ochrana pri navinutí šnúre je neúčinná ( stredová lišta ? )
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AquaTrio FC7070/01 Vysávací systém s umývaním podlahy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AquaTrio FC7070/01 Vysávací systém s umývaním podlahy
Kajda
16/02/2014
Česká republika
Nejlepší věc co jsem mohla koupit!
Mop mám už skoro dva roky a jsem naprosto spokojená nechápu jak jsem dříve bez něj mohla žít. Rozhodně doporučuji!!!!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AquaTrio FC7070/01 Systém vysávání a vytírání
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AquaTrio FC7070/01 Systém vysávání a vytírání
BEN125
19/09/2013
Česká republika
jednoduché ovládání, funguje jak má
vytření tří místností cca 20 min. úspora času a vody a saponátů spíše na větší plochy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AquaTrio FC7070/01 Systém vysávání a vytírání
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AquaTrio FC7070/01 Systém vysávání a vytírání
Vhodné na mokré čistenie
V porovnaní s vysávaním vysávačom s výkonom 2200 W a bežným umývaním namokro.