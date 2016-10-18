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  • Standard Product Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
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  • Product Detail Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product Detail Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product in Use Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
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  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product in Use Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product in Use Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product in Use Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product Detail Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Packaging photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Standard Product Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Main in-use photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product Detail Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product Detail Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product Detail Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product in Use Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product in Use Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product in Use Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product in Use Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product Detail Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Packaging photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System

Tento produkt už nie je dostupný

AquaTrioVysávací systém s umývaním podlahy

FC7070/01

4.2

| (9) Recenzie | 89% Odporúča tento produkt

Vysáva, čistí a suší jedným ťahom

Nový model Philips AquaTrio FC7070/01 súčasne vysáva, čistí namokro a suší pevné podlahy, čím vám ušetrí až 50 % času a námahy. Rýchlo rotujúce kefky z mikrovlákien jediným ťahom dôkladne odstránia prach, škvrny aj tekutiny, takže výsledok bude dokonalý.

Zobraziť všetky výhody

O 50 % menej námahy. Až o 50 % menej času.*

Vysáva, čistí a suší jedným ťahom

  • 3 v 1

  • Technológia Triple-Acceleration

  • Aqua Cyclone

  • Všetky tvrdé podlahy

Jedinečná technológia Triple-Acceleration poskytuje vynikajúce výsledky

Jedinečná technológia Triple-Acceleration poskytuje vynikajúce výsledky

Technológia Triple-Acceleration prináša tri súbežné čistiace procesy: – Cyklónové vysávanie: účinne vysáva prach a voľné nečistoty – Umývanie namokro: prvá rýchlo rotujúca kefa účinne odstráni škvrny a rozliate tekutiny – Sušenie: druhá rýchlo rotujúca kefa pohltí zvyšnú vlhkosť a skráti tak čas sušenia až o 50 %*

Podlaha uschne až o 50 % rýchlejšie*

Podlaha uschne až o 50 % rýchlejšie*

Výkonné a jemné kefy z mikrovlákien s rýchlosťou 6700 ot./min. účinne odstránia všetky nečistoty a škvrny, pričom sa prispôsobia rôznym tvarom podlahy a rovnomerne vyčistia aj štrbiny. Kefy sa počas používania samé čistia vďaka neustálemu prívodu čistej vody a odstredivým silám. Tie z vlákien odvádzajú špinu a vodu zachytenú z dlážky do nádoby na špinavú vodu. Ak chcete zabezpečiť optimálny výkon pri čistení, vymieňajte kefy systému AquaTrio každých 6 mesiacov.

Kvalita vhodná aj pre alergikov testovaná strediskom ECARF

Kvalita vhodná aj pre alergikov testovaná strediskom ECARF

Zariadenie AquaTrio s vodnou filtráciou je certifikované Európskym centrom pre výskum alergií ako vhodné aj pre alergikov. Systém Aqua Cyclone odfiltruje nečistoty a prach, alergény sa zachytia vo vode a nevracajú sa do vzduchu. Zariadenie AquaTrio odstráni 99,95 % alergénov z mačacej a psej srsti, prachových roztočov alebo peľu, a vytvára tak v domácnosti podmienky vhodné pre alergikov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.2

z 5

9

Recenzie

89%

Odporúča tento produkt

3
2

18/10/2016

Slovensko

Slovensko

Produkt má skvelé vlastnosti napriek menším nedostatkom

lepšie kotvenie nadržiek , iné ochytenie vývodu kabla na stroji, ochrana pri navinutí šnúre je neúčinná ( stredová lišta ? )

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AquaTrio FC7070/01 Vysávací systém s umývaním podlahy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AquaTrio FC7070/01 Vysávací systém s umývaním podlahy

16/02/2014

Česká republika

Česká republika

Nejlepší věc co jsem mohla koupit!

Mop mám už skoro dva roky a jsem naprosto spokojená nechápu jak jsem dříve bez něj mohla žít. Rozhodně doporučuji!!!!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AquaTrio FC7070/01 Systém vysávání a vytírání

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AquaTrio FC7070/01 Systém vysávání a vytírání

19/09/2013

Česká republika

Česká republika

jednoduché ovládání, funguje jak má

vytření tří místností cca 20 min. úspora času a vody a saponátů spíše na větší plochy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AquaTrio FC7070/01 Systém vysávání a vytírání

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AquaTrio FC7070/01 Systém vysávání a vytírání

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Vhodné na mokré čistenie

  2. V porovnaní s vysávaním vysávačom s výkonom 2200 W a bežným umývaním namokro.