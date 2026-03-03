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  • Vrecko s-bag® Classic, veľké balenie
  • Vrecko s-bag® Classic, veľké balenie

Tento produkt už nie je dostupný

s-bagVrecká do vysávačov

FC8019/03

Vrecko s-bag® Classic, veľké balenie
Vrecko s-bag® predstavuje univerzálne vrecko pre všetky vysávače od spoločností Philips a Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux), ktoré používajú vrecká. Pri kúpe náhradných vreciek jednoducho vyhľadajte logo s-bag®. Používanie neoriginálnych vreciek môže poškodiť váš vysávač.
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Performer Active
Vreckový vysávač

FC8578/09

Odfiltruje 95 % jemného prachu

Vrecko s-bag® Classic, veľké balenie

  • 15 vreciek na prach

  • Jeden štandard pre všetky

  • Papierové vrecko

  • Hygienický systém uzatvorenia

Univerzálny štandard umožní jednoduchý výber

Univerzálny štandard umožní jednoduchý výber

Originálne vrecko s-bag® od spoločnosti Philips možno použiť pre všetky vysávače od spoločností Philips a Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux), ktoré používajú vrecká. Vyhnite sa neustálemu otravnému hľadaniu toho správneho vrecka – jednoducho nájdite logo s-bag®.

Odfiltruje 95 % jemného prachu

Odfiltruje 95 % jemného prachu

Vrecko s-bag® Classic je kvalitné papierové vrecko, ktoré odfiltruje viac ako 95 % prachu a čiastočiek, čo z neho robí účinnejšie vrecko ako bežné papierové vrecko do vysávača.

Jedinečné skladanie pre výkon a odolnosť

Jedinečné skladanie pre výkon a odolnosť

Vďaka jedinečnému systému skladania vrecko s-bag® Classic nepraskne ani pri vysokom sacom výkone a papier sa nepretrhne ani pri nasatí tvrdých predmetov počas vysávania.

Technické špecifikácie

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