Tento produkt už nie je dostupný
FC8019/03
15 vreciek na prach
Jeden štandard pre všetky
Papierové vrecko
Hygienický systém uzatvorenia
Originálne vrecko s-bag® od spoločnosti Philips možno použiť pre všetky vysávače od spoločností Philips a Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux), ktoré používajú vrecká. Vyhnite sa neustálemu otravnému hľadaniu toho správneho vrecka – jednoducho nájdite logo s-bag®.
Vrecko s-bag® Classic je kvalitné papierové vrecko, ktoré odfiltruje viac ako 95 % prachu a čiastočiek, čo z neho robí účinnejšie vrecko ako bežné papierové vrecko do vysávača.
Vďaka jedinečnému systému skladania vrecko s-bag® Classic nepraskne ani pri vysokom sacom výkone a papier sa nepretrhne ani pri nasatí tvrdých predmetov počas vysávania.
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