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  • Pravdepodobne najpredávanejšie vrecko na prach na svete
  • Pravdepodobne najpredávanejšie vrecko na prach na svete
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  • Pravdepodobne najpredávanejšie vrecko na prach na svete

Tento produkt už nie je dostupný

s-bagjednorazové vrecko na prach

FC8023/03

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Pravdepodobne najpredávanejšie vrecko na prach na svete
s-bag je originálne jednorazové vrecko na prach navrhnuté tak, aby ho bolo možné použiť vo všetkých valcových vysávačoch od spoločnosti Philips a skupiny Electrolux Group (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux). Bližšie informácie nájdete na stránke www.s-bag.com.
Zobraziť všetky výhody

Dlhší výkon a lepšia filtrácia

Pravdepodobne najpredávanejšie vrecko na prach na svete

  • Anti-Odour

Univerzálny štandard umožní jednoduchý výber

Univerzálny štandard umožní jednoduchý výber

Originálne vrecko s-bag® od spoločnosti Philips možno použiť pre všetky vysávače od spoločností Philips a Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux), ktoré používajú vrecká. Vyhnite sa neustálemu otravnému hľadaniu toho správneho vrecka – jednoducho nájdite logo s-bag®.

Absorbuje a neutralizuje nepríjemné pachy

Absorbuje a neutralizuje nepríjemné pachy

Na rozdiel od obyčajných vreciek do vysávačov vrecko s-bag® Anti-Odour používa odolný syntetický materiál pokrytý voskom absorbujúcim pachy. Zachytáva nepríjemné pachy a bráni im preniknúť z vysávača. Toto vrecko do vysávačov je ideálne pre ľudí s domácimi zvieratkami.

Odfiltruje 99 % jemného prachu

Odfiltruje 99 % jemného prachu

Syntetický materiál tohto vrecka do vysávačov odfiltruje až 99 % prachu a častíc. Vzduch filtruje účinnejšie ako obyčajné papierové vrecko a pomáha odstrániť častice nesené vzduchom, ako sú napríklad alergény.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

31/07/2022

Magyarország

Magyarország

Overený kupujúci

kiváló minőség

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] teljesen elégedett vagyok a termékkel, kiváló minőség és megfizethető áron

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre s-bag FC8023/04 Porzsák

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre s-bag FC8023/04 Porzsák

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