Tento produkt už nie je dostupný
Anti-Odour
Originálne vrecko s-bag® od spoločnosti Philips možno použiť pre všetky vysávače od spoločností Philips a Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux), ktoré používajú vrecká. Vyhnite sa neustálemu otravnému hľadaniu toho správneho vrecka – jednoducho nájdite logo s-bag®.
Na rozdiel od obyčajných vreciek do vysávačov vrecko s-bag® Anti-Odour používa odolný syntetický materiál pokrytý voskom absorbujúcim pachy. Zachytáva nepríjemné pachy a bráni im preniknúť z vysávača. Toto vrecko do vysávačov je ideálne pre ľudí s domácimi zvieratkami.
Syntetický materiál tohto vrecka do vysávačov odfiltruje až 99 % prachu a častíc. Vzduch filtruje účinnejšie ako obyčajné papierové vrecko a pomáha odstrániť častice nesené vzduchom, ako sú napríklad alergény.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Trixa
31/07/2022
Magyarország
Overený kupujúci
kiváló minőség
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] teljesen elégedett vagyok a termékkel, kiváló minőség és megfizethető áron
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre s-bag FC8023/04 Porzsák
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre s-bag FC8023/04 Porzsák