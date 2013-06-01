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  • Univerzálna Turbo kefa
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  • Univerzálna Turbo kefa
  • Univerzálna Turbo kefa
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  • Univerzálna Turbo kefa

Tento produkt už nie je dostupný

Nástavec vysávača

FC8043/02

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Univerzálna Turbo kefa
Kefový nástavec Philips Turbo Brush FC8043/02 umožňuje dôkladné čistenie kobercov, ako aj rýchle odstraňovanie vlasov a srsti. Rotačná kefa aktívne odstraňuje jemné prachové častice a vlasy, vďaka čomu dosahuje o 25 % lepšie výsledky.
Zobraziť všetky výhody

O 25 % lepšie výsledky pri čistení kobercov

Univerzálna Turbo kefa

  • Turbo kefa

Rotačná kefa, ktorá prenikne hlboko do koberca

Rotačná kefa, ktorá prenikne hlboko do koberca

Vlasy a srsť priľnú ku kobercom a malé prachové častice preniknú hlboko pod povrch koberca. Tento nástavec s rotačnou kefou aktívne odstraňuje tieto nepríjemné druhy nečistôt v domácnosti.

Dva adaptéry umožňujú univerzálne nasadzovanie hubice

Dva adaptéry umožňujú univerzálne nasadzovanie hubice

Dva adaptéry umožňujú pripojiť hubicu vysávača na trubice väčšiny značiek vysávačov (Ø 32 – 35 mm).

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

01/06/2013

Polska

Polska

koniec z włosami na dywanie

coś wspaniałego, do tej pory by pozbyć się całkowicie włosów, czy sierści z dywanu używałem szczotki standardowej z wysuniętym włosiem, aby go wyszczotkować, po wyczyszczeniu wszystkich dywanów i chodniczków w domu byłem zlany potem, a efekty i tak nie były doskonałe. Po użyciu tuboszczotki jestem zachwycony, dywan jak wyczesany, czyści się lekko. Mały minus taki, że co jakiś czas trzeba turboszczotkę przeczyścić, bo włosy wkręcają się na wirnik szczotki.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

21/08/2012

Polska

Polska

idealna do usuwania sierści z dywanu

rewelacja! odkurza i trzepie jednocześnie, nie trzeba się męczyć, żeby odkurzyć dywan pełen sierści czy włosów. Odkurzanie nią to czysta przyjemność :-)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s hubicou Philips