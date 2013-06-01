Tento produkt už nie je dostupný
Turbo kefa
Vlasy a srsť priľnú ku kobercom a malé prachové častice preniknú hlboko pod povrch koberca. Tento nástavec s rotačnou kefou aktívne odstraňuje tieto nepríjemné druhy nečistôt v domácnosti.
Dva adaptéry umožňujú pripojiť hubicu vysávača na trubice väčšiny značiek vysávačov (Ø 32 – 35 mm).
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
bartosz
01/06/2013
Polska
koniec z włosami na dywanie
coś wspaniałego, do tej pory by pozbyć się całkowicie włosów, czy sierści z dywanu używałem szczotki standardowej z wysuniętym włosiem, aby go wyszczotkować, po wyczyszczeniu wszystkich dywanów i chodniczków w domu byłem zlany potem, a efekty i tak nie były doskonałe. Po użyciu tuboszczotki jestem zachwycony, dywan jak wyczesany, czyści się lekko. Mały minus taki, że co jakiś czas trzeba turboszczotkę przeczyścić, bo włosy wkręcają się na wirnik szczotki.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
monikaust
21/08/2012
Polska
idealna do usuwania sierści z dywanu
rewelacja! odkurza i trzepie jednocześnie, nie trzeba się męczyć, żeby odkurzyć dywan pełen sierści czy włosów. Odkurzanie nią to czysta przyjemność :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
V porovnaní s hubicou Philips