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Prís. k nabíjateľnému tyčovému vysávaču

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Prís. k nabíjateľnému tyčovému vysávaču

FC8093/01

Prís. k nabíjateľnému tyčovému vysávaču

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Návody a dokumentácia

Kompletná súprava príslušenstva s predlžovacou hadicou, mäkkou kefou a dlhým štrbinovým nadstavcom, ktorá vám pomôže s čistením auta. Je kompatibilná s vysávačmi série SpeedPro (Aqua), SpeedPro Max (Aqua), 5000 (Aqua), 7000, 8000 (Aqua) a AquaTrio Cordless 9000

  • PDF súbor
  • 26 July 2026

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