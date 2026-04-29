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Príslušenstvo k vysávaču a mopu
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Prís. k nabíjateľnému tyčovému vysávaču
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FC8093/01
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Kompletná súprava príslušenstva s predlžovacou hadicou, mäkkou kefou a dlhým štrbinovým nadstavcom, ktorá vám pomôže s čistením auta. Je kompatibilná s vysávačmi série SpeedPro (Aqua), SpeedPro Max (Aqua), 5000 (Aqua), 7000, 8000 (Aqua) a AquaTrio Cordless 9000
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