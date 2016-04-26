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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC8477/91
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC8477/91

Tento produkt už nie je dostupný

PowerPro CompactBezvreckový vysávač

FC8477/91

5

| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Plnohodnotný výkon

Nový vysávač Philips PowerPro Compact vám poskytne vysoký výkon bez kompromisov vďaka technológii PowerCyclone 4 a dômyselnému dizajnu nádoby na prach.

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Nižšia spotreba energie

Plnohodnotný výkon

  • PowerCyclone 4

  • Hubica Tri-Active

  • Umývateľný filter EPA 10

Technológia PowerCyclone 4 naraz oddeľuje prach a vzduch

Technológia PowerCyclone 4 naraz oddeľuje prach a vzduch

Technológia PowerCyclone 4 oddeľovaním nečistoty od vzduchu jedným ťahom maximalizuje prietok vzduchu a výkon. Prináša pozoruhodné výsledky pri vysávaní vďaka veľmi účinným krokom: 1) Technológia PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru. 2) Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu smerom nahor v cyklónovej komore, vďaka čomu sa prach oddelí od vzduchu.

Zdokonalený dizajn zásobníka na prach pre hygienické vysýpanie

Zdokonalený dizajn zásobníka na prach pre hygienické vysýpanie

Zásobník na prach je starostlivo navrhnutý na vysýpanie bez kúdolov prachu. Vďaka jeho jedinečnému tvaru a hladkému povrchu ho môžete ovládať jednou rukou a jednoducho vyprázdniť zásobník prachu.

Vďaka extra dlhej ergonomickej rukoväti dosiahnete do každého rohu

Vďaka extra dlhej ergonomickej rukoväti dosiahnete do každého rohu

Ergonomicky tvarovaná rukoväť umožňuje pohodlné používanie. Vďaka jej extra dlhému prevedeniu, môžete dosiahnuť ďalej, takže vyčistíte aj obvykle ťažko dostupné miesta.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

26/04/2016

Polska

Polska

Dość dobry sprzęt

Bezworkowy odkurzacz PowerCompact FC8477/91 zakupiłam podczas mojej przygody z ambasadoreminnowacji. Ogolnie odkurzacz dobry. Dużym plusem jest regulacja mocy. Bardzo cicho chodzi na najniższym biegu co jest plusem gdy ma sie dzieci. Jedynym minusem jest jego bardzo mała skrętność.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy

26/04/2016

Polska

Polska

Dość dobry sprzęt

Bezworkowy odkurzacz PowerCompact FC8477/91 zakupiłam podczas mojej przygody z ambasadoreminnowacji. Ogolnie odkurzacz dobry. Dużym plusem jest regulacja mocy. Bardzo cicho chodzi na najniższym biegu co jest plusem gdy ma sie dzieci. Jedynym minusem jest jego bardzo mała skrętność.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy

25/11/2015

Polska

Polska

Na prawdę dobry za rozsądne pieniądze

Jestem z niego zadowolony, niedrogi, dobrze się nim odkurza, prosty w obsłudze,nie trzeba kupować worków bo to model z pojemnikiem, którego się bardzo łatwo opróżnia.jedyny minus to to że jest dość głośny.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy

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