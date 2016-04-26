Tento produkt už nie je dostupný
Plnohodnotný výkon
Nový vysávač Philips PowerPro Compact vám poskytne vysoký výkon bez kompromisov vďaka technológii PowerCyclone 4 a dômyselnému dizajnu nádoby na prach.
PowerCyclone 4
Hubica Tri-Active
Umývateľný filter EPA 10
Technológia PowerCyclone 4 oddeľovaním nečistoty od vzduchu jedným ťahom maximalizuje prietok vzduchu a výkon. Prináša pozoruhodné výsledky pri vysávaní vďaka veľmi účinným krokom: 1) Technológia PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru. 2) Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu smerom nahor v cyklónovej komore, vďaka čomu sa prach oddelí od vzduchu.
Zásobník na prach je starostlivo navrhnutý na vysýpanie bez kúdolov prachu. Vďaka jeho jedinečnému tvaru a hladkému povrchu ho môžete ovládať jednou rukou a jednoducho vyprázdniť zásobník prachu.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť umožňuje pohodlné používanie. Vďaka jej extra dlhému prevedeniu, môžete dosiahnuť ďalej, takže vyčistíte aj obvykle ťažko dostupné miesta.
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Martaa91
26/04/2016
Polska
Dość dobry sprzęt
Bezworkowy odkurzacz PowerCompact FC8477/91 zakupiłam podczas mojej przygody z ambasadoreminnowacji. Ogolnie odkurzacz dobry. Dużym plusem jest regulacja mocy. Bardzo cicho chodzi na najniższym biegu co jest plusem gdy ma sie dzieci. Jedynym minusem jest jego bardzo mała skrętność.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy
JAJA
26/04/2016
Polska
Dość dobry sprzęt
Bezworkowy odkurzacz PowerCompact FC8477/91 zakupiłam podczas mojej przygody z ambasadoreminnowacji. Ogolnie odkurzacz dobry. Dużym plusem jest regulacja mocy. Bardzo cicho chodzi na najniższym biegu co jest plusem gdy ma sie dzieci. Jedynym minusem jest jego bardzo mała skrętność.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy
mar1402
25/11/2015
Polska
Na prawdę dobry za rozsądne pieniądze
Jestem z niego zadowolony, niedrogi, dobrze się nim odkurza, prosty w obsłudze,nie trzeba kupować worków bo to model z pojemnikiem, którego się bardzo łatwo opróżnia.jedyny minus to to że jest dość głośny.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy