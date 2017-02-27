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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8644/91
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8644/91

Tento produkt už nie je dostupný

PowerPro ActiveBezvreckový vysávač

FC8644/91

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Plnohodnotný výkon

Nový vysávač Philips PowerPro Active poskytuje vynikajúce výsledky čistenia vďaka technológii PowerCyclone 4. Dômyselný zásobník na prach sa ľahko vysýpa a pomáha zabrániť tvorbe kúdolov prachu.

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Nižšia spotreba energie

Plnohodnotný výkon

  • 1500 W

  • PowerCyclone 4

  • Hubica Tri-Active

Technológia PowerCyclone 4 naraz oddeľuje prach a vzduch

Technológia PowerCyclone 4 naraz oddeľuje prach a vzduch

Technológia PowerCyclone 4 oddeľovaním nečistoty od vzduchu jedným ťahom maximalizuje prietok vzduchu a výkon. Prináša pozoruhodné výsledky pri vysávaní vďaka veľmi účinným krokom: 1) Technológia PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru. 2) Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu smerom nahor v cyklónovej komore, vďaka čomu sa prach oddelí od vzduchu.

Zdokonalený dizajn zásobníka na prach uľahčuje vysýpanie

Zdokonalený dizajn zásobníka na prach uľahčuje vysýpanie

Zásobník na prach je dokonale navrhnutý na vysýpanie, pri ktorom sa netvoria kúdoly prachu. Vďaka svojmu jedinečnému tvaru a hladkému povrchu sa prach zhromažďuje na jednej strane nádoby a rovnomerne skĺzne do odpadkového koša.

Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony

Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony

Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a povysáva hlboko usadený prach. 2) Vysaje hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v prednej časti. 3) Pozbiera prach a nečistoty tesne pri nábytku a stenách vďaka obojstranným kefám.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

27/02/2017

България

България

Overený kupujúci

Прекрасен уред от който съм много доволна.

Горещо препоръчвам, оставя само чистота,лесна за поддръжка .

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Active FC8644/91 Прахосмукачка без торба

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Active FC8644/91 Прахосмукачка без торба

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