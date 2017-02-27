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Plnohodnotný výkon
Nový vysávač Philips PowerPro Active poskytuje vynikajúce výsledky čistenia vďaka technológii PowerCyclone 4. Dômyselný zásobník na prach sa ľahko vysýpa a pomáha zabrániť tvorbe kúdolov prachu.
1500 W
PowerCyclone 4
Hubica Tri-Active
Technológia PowerCyclone 4 oddeľovaním nečistoty od vzduchu jedným ťahom maximalizuje prietok vzduchu a výkon. Prináša pozoruhodné výsledky pri vysávaní vďaka veľmi účinným krokom: 1) Technológia PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru. 2) Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu smerom nahor v cyklónovej komore, vďaka čomu sa prach oddelí od vzduchu.
Zásobník na prach je dokonale navrhnutý na vysýpanie, pri ktorom sa netvoria kúdoly prachu. Vďaka svojmu jedinečnému tvaru a hladkému povrchu sa prach zhromažďuje na jednej strane nádoby a rovnomerne skĺzne do odpadkového koša.
Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a povysáva hlboko usadený prach. 2) Vysaje hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v prednej časti. 3) Pozbiera prach a nečistoty tesne pri nábytku a stenách vďaka obojstranným kefám.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
mariq
27/02/2017
България
Overený kupujúci
Прекрасен уред от който съм много доволна.
Горещо препоръчвам, оставя само чистота,лесна за поддръжка .
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Active FC8644/91 Прахосмукачка без торба
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Active FC8644/91 Прахосмукачка без торба