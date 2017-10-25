Tento produkt už nie je dostupný
Antialergický filter
4 l
Kefa Mini Turbo
Naša výnimočná hubica TriActive+ jemne otvára vlákna koberca a umožňuje tak jeho hlbšie čistenie. Predné a bočné sacie kanály nasávajú omrvinky a vykonávajú čistenie tesne pri nábytku a stenách.
Jemné štetiny na hubici opatrne čistia parkety a chránia tvrdé podlahy pred poškriabaním.
Výrobok je vybavený technológiou nízkeho hluku pre tiché vysávanie. Tento vysávač vydáva pri prevádzke hluk 70 dB.
5.0
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Matěj
25/10/2017
Česká republika
SUper výkon a alergické filtry
Vysavač dělá to co má, takže jsem spokojen. Lépe se nám dýchá, ale nevím jestli to přisuzovat filtru. No něco na tom asi bude. Doporučuji.
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Cat & Dog FC8681/09 Sáčkový vysavač
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Cat & Dog FC8681/09 Sáčkový vysavač
SONČEK
21/11/2018
Slovenija
Odlična
Super sesalec, mogoče le malo preobavten, pogrešam edino malo krtačko za prah.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Nata25
18/06/2018
Slovenija
Izdelek je super.
Izdelek je lahek za prenos, ima super dodatne krtačke in moč, da posesa mačjo dlako iz stolov, sedežne, postelje :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko