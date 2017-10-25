VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Plný výkon, nízka spotreba energie
  • Plný výkon, nízka spotreba energie
  • Plný výkon, nízka spotreba energie
  • Plný výkon, nízka spotreba energie
  • Plný výkon, nízka spotreba energie
  • Plný výkon, nízka spotreba energie
  • Plný výkon, nízka spotreba energie
  • Plný výkon, nízka spotreba energie
  • Plný výkon, nízka spotreba energie
  • Plný výkon, nízka spotreba energie
  • Plný výkon, nízka spotreba energie
  • Plný výkon, nízka spotreba energie
  • Plný výkon, nízka spotreba energie
  • Plný výkon, nízka spotreba energie
  • Plný výkon, nízka spotreba energie
  • Plný výkon, nízka spotreba energie
  • Plný výkon, nízka spotreba energie
  • Plný výkon, nízka spotreba energie

Tento produkt už nie je dostupný

Performer Cat & DogVreckový vysávač

FC8681/09

5
| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Plný výkon, nízka spotreba energie
Vysávač Philips Performer poskytuje špičkový čistiaci výkon s nízkou spotrebou energie. Vďaka antialergickému filtru, ktorý zachytáva 99,9 % škodlivých čiastočiek, bude aj vzduch vášho domova čistý a zdravý.
Zobraziť všetky výhody

Hubica TriActive+ jediným ťahom vykoná 3 úkony

Plný výkon, nízka spotreba energie

  • Antialergický filter

  • 4 l

  • Kefa Mini Turbo

Hubica TriActive+ na 3-smerné čistenie

Hubica TriActive+ na 3-smerné čistenie

Naša výnimočná hubica TriActive+ jemne otvára vlákna koberca a umožňuje tak jeho hlbšie čistenie. Predné a bočné sacie kanály nasávajú omrvinky a vykonávajú čistenie tesne pri nábytku a stenách.

Hubica na parkety chráni podlahy pred poškriabaním

Hubica na parkety chráni podlahy pred poškriabaním

Jemné štetiny na hubici opatrne čistia parkety a chránia tvrdé podlahy pred poškriabaním.

Technológia nízkeho hluku pre tiché vysávanie

Výrobok je vybavený technológiou nízkeho hluku pre tiché vysávanie. Tento vysávač vydáva pri prevádzke hluk 70 dB.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

25/10/2017

Česká republika

Česká republika

SUper výkon a alergické filtry

Vysavač dělá to co má, takže jsem spokojen. Lépe se nám dýchá, ale nevím jestli to přisuzovat filtru. No něco na tom asi bude. Doporučuji.

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Cat & Dog FC8681/09 Sáčkový vysavač

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Cat & Dog FC8681/09 Sáčkový vysavač

21/11/2018

Slovenija

Slovenija

Odlična

Super sesalec, mogoče le malo preobavten, pogrešam edino malo krtačko za prah.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

18/06/2018

Slovenija

Slovenija

Izdelek je super.

Izdelek je lahek za prenos, ima super dodatne krtačke in moč, da posesa mačjo dlako iz stolov, sedežne, postelje :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky