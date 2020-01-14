Tento produkt už nie je dostupný
Maximálne pohodlie, minimálna námaha
Doprajte si pocit uvoľnenia pri lepšom držaní tela! Tento vysávač Philips zaistí menšie zohýbanie počas vysávania, čím vám poskytne viac pohodlia
Diaľkové ovládanie
Patentované držadlo PostureProtect vám zabezpečí 4 x lepší postoj tela: pomáha predchádzať zohýbaniu počas vysávania; podporuje umiestnenie zápästia v pohodlnej polohe; obidve držadlá zaisťujú jednoduché manévrovanie; a navyše môžete ovládať vysávač ľahkým dotykom prstov.
Tlačidlami na rukoväti môžete vysávač jednoducho ovládať - bez zohýbania!
Táto hadica obsahuje otočné prepojenie k rukoväti, čím umožňuje jednoduchšie manévrovanie a menšie zaťaženie zápästia.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Lesní
14/01/2020
Česká republika
Skvělý
Výrobek je velmi dobrý, jsem s ním spokojený. Doporučuji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ErgoFit FC9256/01 Bezsáčkový vysavač
Dátum použitia 2018-01-14
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ErgoFit FC9256/01 Bezsáčkový vysavač
Dátum použitia 2018-01-14