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  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01

Tento produkt už nie je dostupný

ErgoFitBezvreckový vysávač

FC9256/01

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Maximálne pohodlie, minimálna námaha

Doprajte si pocit uvoľnenia pri lepšom držaní tela! Tento vysávač Philips zaistí menšie zohýbanie počas vysávania, čím vám poskytne viac pohodlia

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Vychutnajte si lepšiu polohu a až o 70 % menej zohýnania

Maximálne pohodlie, minimálna námaha

  • Diaľkové ovládanie

Jedinečný ergonomický dizajn držadla PostureProtect

Jedinečný ergonomický dizajn držadla PostureProtect

Patentované držadlo PostureProtect vám zabezpečí 4 x lepší postoj tela: pomáha predchádzať zohýbaniu počas vysávania; podporuje umiestnenie zápästia v pohodlnej polohe; obidve držadlá zaisťujú jednoduché manévrovanie; a navyše môžete ovládať vysávač ľahkým dotykom prstov.

Ovládacie prvky v rukoväti ovládané prstami

Ovládacie prvky v rukoväti ovládané prstami

Tlačidlami na rukoväti môžete vysávač jednoducho ovládať - bez zohýbania!

Otočná prípojka hadice pre jednoduchšie manévrovanie

Otočná prípojka hadice pre jednoduchšie manévrovanie

Táto hadica obsahuje otočné prepojenie k rukoväti, čím umožňuje jednoduchšie manévrovanie a menšie zaťaženie zápästia.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

14/01/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý

Výrobek je velmi dobrý, jsem s ním spokojený. Doporučuji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ErgoFit FC9256/01 Bezsáčkový vysavač

Dátum použitia 2018-01-14

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ErgoFit FC9256/01 Bezsáčkový vysavač

Dátum použitia 2018-01-14

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