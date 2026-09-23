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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9542/91
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9542/91

Tento produkt už nie je dostupný

PowerPro ActiveBezvreckový vysávač

FC9542/91

Vysoká sací výkon s technológiou PowerCyclone 4

Nový bezvreckový vysávač Philips PowerPro Active poskytuje prvotriedny čistiaci výkon vďaka technológii PowerCyclone a hubici TriActive vytvorenej na veľmi účinné odstraňovanie prachu. Jeho zásobník na prach sa ľahko vyprázdňuje a nevytvára kúdoly prachu.

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Rýchle a jednoduché vyprázdňovanie

Vysoká sací výkon s technológiou PowerCyclone 4

  • 1500 W

  • PowerCyclone 4

  • Hubica Tri-Active

  • Animal

Technológia PowerCyclone 4 naraz oddeľuje prach a vzduch

Technológia PowerCyclone 4 naraz oddeľuje prach a vzduch

Technológia PowerCyclone 4 oddeľovaním nečistoty od vzduchu jedným ťahom maximalizuje prietok vzduchu a výkon. Prináša pozoruhodné výsledky pri vysávaní vďaka veľmi účinným krokom: 1) Technológia PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru. 2) Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu smerom nahor v cyklónovej komore, vďaka čomu sa prach oddelí od vzduchu.

Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony

Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony

Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a povysáva hlboko usadený prach. 2) Vysaje hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v prednej časti. 3) Pozbiera prach a nečistoty tesne pri nábytku a stenách vďaka obojstranným kefám.

Pripojenie ActiveLock na jednoduché prispôsobenie akémukoľvek čisteniu

Pripojenie ActiveLock na jednoduché prispôsobenie akémukoľvek čisteniu

Pripojenie ActiveLock umožňuje jednoduché pripojenie a odpojenie rôznych hubíc a príslušenstva z teleskopickej trubice počas vysávania.

Technické špecifikácie

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