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FC9542/91
Vysoká sací výkon s technológiou PowerCyclone 4
Nový bezvreckový vysávač Philips PowerPro Active poskytuje prvotriedny čistiaci výkon vďaka technológii PowerCyclone a hubici TriActive vytvorenej na veľmi účinné odstraňovanie prachu. Jeho zásobník na prach sa ľahko vyprázdňuje a nevytvára kúdoly prachu.
1500 W
PowerCyclone 4
Hubica Tri-Active
Animal
Technológia PowerCyclone 4 oddeľovaním nečistoty od vzduchu jedným ťahom maximalizuje prietok vzduchu a výkon. Prináša pozoruhodné výsledky pri vysávaní vďaka veľmi účinným krokom: 1) Technológia PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru. 2) Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu smerom nahor v cyklónovej komore, vďaka čomu sa prach oddelí od vzduchu.
Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a povysáva hlboko usadený prach. 2) Vysaje hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v prednej časti. 3) Pozbiera prach a nečistoty tesne pri nábytku a stenách vďaka obojstranným kefám.
Pripojenie ActiveLock umožňuje jednoduché pripojenie a odpojenie rôznych hubíc a príslušenstva z teleskopickej trubice počas vysávania.
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