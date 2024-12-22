900 W
PowerCyclone 8
Vysokoefektívny 900 W motor s viac ako 50 000 ot./min poskytuje vysoký sací výkon na hĺbkové čistenie zakaždým.
Technológia PowerCyclone 8 sa vyznačuje výkonným vírením, ktoré maximalizuje prúdenie vzduchu a prináša najvyšší sací výkon. Extra zrýchlený prúd vzduchu vo valcovej komore účinne oddelí prach od vzduchu pri rýchlosti > 185 km/h, čo zabezpečí silnejší a dlhšie trvajúci sací výkon pre dokonalejšie výsledky čistenia.
Systém Allergy Lock používa snímač, aby zabezpečil, že nádoba na prach bude pred prevádzkou úplne utesnená a prach s alergénmi sa zachytia a udržia vo vnútri pre čisté a mimoriadne hygienické prostredie.
4.0
z 5
5
Recenzie
80%
Odporúča tento produkt
Wawusha
22/12/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Najlepší vysávač
Veľká spokojnosť, poriadne vysaje, praktická dlhá šnúra, ľahko sa udržiava.
Výhody
Výkon, dĺžka šnúry
Nevýhody
Ziaden
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Expert FC9747/09 Bezvreckový vysávač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Expert FC9747/09 Bezvreckový vysávač
3xhusky
06/10/2023
Česká republika
Nejlepší vysavač na psí srst
Nejlepší vysavač pokud máte doma línající mazlíčky. Používáme ho několikrát denně a stále drží bez vady. Je také poměrně tichý proti jiným vysavačům. Nástavce jsou opravdu funkční a ne jen pro parádu. Za mě top!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
Edwardon
21/09/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
S výrobkem jsem vcelku spokojen. Oceňuji dostatečný výkon, zpracování, délku přívodního kabelu a velkou nádobu na nečistoty. Jediné na čem by chtělo lépe zapracovat je lépe vyřešit posuvný díl na rukojeti, kterým ubíráte výkon. Docela často při luxování o něj zavadíte a nechtěně ho otevřete.
Výhody
Silný výkon, délka přívodního kabelu, velká nádoba na nešistoty
Nevýhody
Mechanická regulace výkonu na rukojeti
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
sací výkon v porovnaní s 10 najpredávanejšími špičkovými bezvreckovými vysávačmi (> 150 €) v Nemecku H1’2019
Filtračný výkon je testovaný podľa normy DIN EN 60312/11/2008.
Úrovne filtrácie sa testujú v súlade s normou EN 60312-1-2017 a zodpovedajú filtru HEPA 13.
Zachytáva 99,9 % prachu na tvrdých podlahách s drážkami (IEC62885-2).