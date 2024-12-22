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Všetky rady

  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*

PowerPro ExpertBezvreckový vysávač

FC9747/09

4
| (5) Recenzie | 80% Odporúča tento produkt
Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
Bezvreckový vysávač Philips série 7000 disponuje našim doposiaľ najvyšším sacím výkonom. Dosiahnite vynikajúce výsledky s minimálnym úsilím vďaka technológii PowerCyclone 8 a hubici TriActive+ LED, ktorá odhalí aj ten najjemnejší skrytý prach.
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Funkcia AllergyLock zachytáva vyše 99,9 %**jemného prachu

Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*

  • 900 W

  • PowerCyclone 8

900 W motor zaistí vysoký sací výkon

900 W motor zaistí vysoký sací výkon

Vysokoefektívny 900 W motor s viac ako 50 000 ot./min poskytuje vysoký sací výkon na hĺbkové čistenie zakaždým.

Technológia PowerCyclone 8 umožňuje najvyšší sací výkon dlhšiu dobu

Technológia PowerCyclone 8 umožňuje najvyšší sací výkon dlhšiu dobu

Technológia PowerCyclone 8 sa vyznačuje výkonným vírením, ktoré maximalizuje prúdenie vzduchu a prináša najvyšší sací výkon. Extra zrýchlený prúd vzduchu vo valcovej komore účinne oddelí prach od vzduchu pri rýchlosti > 185 km/h, čo zabezpečí silnejší a dlhšie trvajúci sací výkon pre dokonalejšie výsledky čistenia.

Funkcia Allergy Lock zachytáva prach pre vysokú úroveň hygieny

Funkcia Allergy Lock zachytáva prach pre vysokú úroveň hygieny

Systém Allergy Lock používa snímač, aby zabezpečil, že nádoba na prach bude pred prevádzkou úplne utesnená a prach s alergénmi sa zachytia a udržia vo vnútri pre čisté a mimoriadne hygienické prostredie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

5

Recenzie

80%

Odporúča tento produkt

3
2

22/12/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Najlepší vysávač

Veľká spokojnosť, poriadne vysaje, praktická dlhá šnúra, ľahko sa udržiava.

Výhody

Výkon, dĺžka šnúry

Nevýhody

Ziaden

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Expert FC9747/09 Bezvreckový vysávač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Expert FC9747/09 Bezvreckový vysávač

06/10/2023

Česká republika

Česká republika

Nejlepší vysavač na psí srst

Nejlepší vysavač pokud máte doma línající mazlíčky. Používáme ho několikrát denně a stále drží bez vady. Je také poměrně tichý proti jiným vysavačům. Nástavce jsou opravdu funkční a ne jen pro parádu. Za mě top!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

21/09/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

S výrobkem jsem vcelku spokojen. Oceňuji dostatečný výkon, zpracování, délku přívodního kabelu a velkou nádobu na nečistoty. Jediné na čem by chtělo lépe zapracovat je lépe vyřešit posuvný díl na rukojeti, kterým ubíráte výkon. Docela často při luxování o něj zavadíte a nechtěně ho otevřete.

Výhody

Silný výkon, délka přívodního kabelu, velká nádoba na nešistoty

Nevýhody

Mechanická regulace výkonu na rukojeti

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. sací výkon v porovnaní s 10 najpredávanejšími špičkovými bezvreckovými vysávačmi (> 150 €) v Nemecku H1’2019

  2. Filtračný výkon je testovaný podľa normy DIN EN 60312/11/2008.

  3. Úrovne filtrácie sa testujú v súlade s normou EN 60312-1-2017 a zodpovedajú filtru HEPA 13.

  4. Zachytáva 99,9 % prachu na tvrdých podlahách s drážkami (IEC62885-2).