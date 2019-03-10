Tento produkt už nie je dostupný
Zachytáva 99,9 % prachu
750 W
Allergy H13 filter
Špeciálna technológia PowerCyclone 8 zrýchľuje prúd vzduchu v cyklónovej komore, kde sa prach oddelí od vzduchu. Vďaka výkonnému víreniu, ktoré maximalizuje prietok vzduchu a výkonnosť, dosiahnete prvotriedne výsledky čistenia.
Hubica TriActiveMax dokonale dosadne k podlahe a vykoná 3 úkony na jeden prechod, takže vaše podlahy vyčistí dôkladne: 1) Špeciálne navrhnutá pracovná plocha jemne otvára póry koberca a odstraňuje prach z väčšej hĺbky. 2) Väčší predný otvor zachytí väčšie čiastočky. 3) Bočné kefky zaistia dokonalé vyčistenie pozdĺž soklov.
Nová hubica TriActive Z na tvrdé podlahy odstraňuje všetok prach a omrvinky jediným ťahom. Jedinečný dizajn v tvare písmena Z nasmeruje prach a väčšie omrvinky do vzduchového kanála a netlačí ich pred sebou. Bočné vzduchové kanáliky dokonale čistia okolo soklov. Teraz povysávate aj väčšie omrvinky bez toho, aby ste museli dvíhať hubicu a svojim tvrdým podlahám zaistíte výnimočnú čistotou.
Ocenenia
5.0
z 5
7
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Haneli
10/03/2019
Česká republika
Vynikající výrobek
Krásný, silný, tichý vysavač. Lehce se ovládá, výborně se udržuje, v nádobě na nečistoty se všechno usazuje jen na dně. Nádobku lehce vysypu a je to. Žádné smradlavé papírové sáčky. S vysavačem se také lehce manipuluje a na tyči má i dálkové ovládáni. Jsem maximálně spokojená.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Ultimate FC9928/09 Bezsáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Ultimate FC9928/09 Bezsáčkový vysavač
Димитрина
19/02/2021
България
Overený kupujúci
Много съм доволна от прахосмукачката!
Тово е най-добрата прахосмукачка, която съм ползвала досега. Чисти идеално и я припоръчвам с две ръце.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба
Хари 83
19/06/2020
България
Страхотна прахосмукачка
Чисти се с нея леко и бързо, освежава въздуха. Има приставки за диван и прах, който улесняват процеса по чистенето и най-вече, НЕ СЕ НАЛАГА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ТОРБИЧКИ !
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба
Výsledky zachytávania prachu v porovnaní s 10 najpredávanejšími 2400 W vysávačmi v Európe, testovaný externým skúšobným inštitútom podľa normy EN 60312-1/2013 na koberci, február/apríl 2014
slovné spojenie „Allergy H13“ je obchodný názov a nesmie sa prekladať do miestneho jazyka
Úrovne filtrácie sa testujú v súlade s normou EN 60312-1-2017 a zodpovedajú filtru HEPA 13.
Zachytáva 99,9 % prachu na tvrdých podlahách s drážkami (IEC62885-2).