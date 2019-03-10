VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Intenzívny výkon s technológiou PowerCyclone 8
  • Intenzívny výkon s technológiou PowerCyclone 8
  • Intenzívny výkon s technológiou PowerCyclone 8
  • Intenzívny výkon s technológiou PowerCyclone 8
  • Intenzívny výkon s technológiou PowerCyclone 8
  • Intenzívny výkon s technológiou PowerCyclone 8
  • Intenzívny výkon s technológiou PowerCyclone 8
  • Intenzívny výkon s technológiou PowerCyclone 8
  • Intenzívny výkon s technológiou PowerCyclone 8
  • Intenzívny výkon s technológiou PowerCyclone 8
  • Intenzívny výkon s technológiou PowerCyclone 8
  • Intenzívny výkon s technológiou PowerCyclone 8
  • Intenzívny výkon s technológiou PowerCyclone 8
  • Intenzívny výkon s technológiou PowerCyclone 8
  • Intenzívny výkon s technológiou PowerCyclone 8
  • Intenzívny výkon s technológiou PowerCyclone 8

Tento produkt už nie je dostupný

PowerPro UltimateBezvreckový vysávač

FC9928/09

5
| (7) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Intenzívny výkon s technológiou PowerCyclone 8
Nový bezvreckový vysávač Philips PowerPro Ultimate ponúka výnimočný čistiaci výkon. Technológia PowerCyclone 8 mimoriadne účinne oddeľuje prach od vzduchu. Hubica TriActiveMax prináša dokonalé výsledky na všetkých typoch podláh.
Zobraziť všetky výhody

Vysýpanie prachu bez neporiadku

Intenzívny výkon s technológiou PowerCyclone 8

  • Zachytáva 99,9 % prachu

  • 750 W

  • Allergy H13 filter

Technológia PowerCyclone 8 oddeľuje vzduch od prachu

Technológia PowerCyclone 8 oddeľuje vzduch od prachu

Špeciálna technológia PowerCyclone 8 zrýchľuje prúd vzduchu v cyklónovej komore, kde sa prach oddelí od vzduchu. Vďaka výkonnému víreniu, ktoré maximalizuje prietok vzduchu a výkonnosť, dosiahnete prvotriedne výsledky čistenia.

Viacúčelová hubica

Viacúčelová hubica

Hubica TriActiveMax dokonale dosadne k podlahe a vykoná 3 úkony na jeden prechod, takže vaše podlahy vyčistí dôkladne: 1) Špeciálne navrhnutá pracovná plocha jemne otvára póry koberca a odstraňuje prach z väčšej hĺbky. 2) Väčší predný otvor zachytí väčšie čiastočky. 3) Bočné kefky zaistia dokonalé vyčistenie pozdĺž soklov.

Hubica TriActive Z na vysávanie prachu a omrviniek z tvrdej podlahy

Hubica TriActive Z na vysávanie prachu a omrviniek z tvrdej podlahy

Nová hubica TriActive Z na tvrdé podlahy odstraňuje všetok prach a omrvinky jediným ťahom. Jedinečný dizajn v tvare písmena Z nasmeruje prach a väčšie omrvinky do vzduchového kanála a netlačí ich pred sebou. Bočné vzduchové kanáliky dokonale čistia okolo soklov. Teraz povysávate aj väčšie omrvinky bez toho, aby ste museli dvíhať hubicu a svojim tvrdým podlahám zaistíte výnimočnú čistotou.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Ocenenia

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

7

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

10/03/2019

Česká republika

Česká republika

Vynikající výrobek

Krásný, silný, tichý vysavač. Lehce se ovládá, výborně se udržuje, v nádobě na nečistoty se všechno usazuje jen na dně. Nádobku lehce vysypu a je to. Žádné smradlavé papírové sáčky. S vysavačem se také lehce manipuluje a na tyči má i dálkové ovládáni. Jsem maximálně spokojená.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Ultimate FC9928/09 Bezsáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Ultimate FC9928/09 Bezsáčkový vysavač

19/02/2021

България

България

Overený kupujúci

Много съм доволна от прахосмукачката!

Тово е най-добрата прахосмукачка, която съм ползвала досега. Чисти идеално и я припоръчвам с две ръце.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба

19/06/2020

България

България

Страхотна прахосмукачка

Чисти се с нея леко и бързо, освежава въздуха. Има приставки за диван и прах, който улесняват процеса по чистенето и най-вече, НЕ СЕ НАЛАГА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ТОРБИЧКИ !

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Výsledky zachytávania prachu v porovnaní s 10 najpredávanejšími 2400 W vysávačmi v Európe, testovaný externým skúšobným inštitútom podľa normy EN 60312-1/2013 na koberci, február/apríl 2014

  2. slovné spojenie „Allergy H13“ je obchodný názov a nesmie sa prekladať do miestneho jazyka

  3. Úrovne filtrácie sa testujú v súlade s normou EN 60312-1-2017 a zodpovedajú filtru HEPA 13.

  4. Zachytáva 99,9 % prachu na tvrdých podlahách s drážkami (IEC62885-2).