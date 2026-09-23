Tento produkt už nie je dostupný
FM01SM130B/00
Jednoduché používanie, Plug and Play!
Jednoduché a ľahko použiteľné zariadenie typu Plug and Play. Philips SSD poskytuje jednoduchosť a prístupnosť pri každodennom ukladaní a zdieľaní súborov, fotografií a hudby.
1 TB
Jednotka pevného disku Solid State
Značky a predierkovania na balení vám ukazujú najlepší spôsob na otvorenie svojho balenia a zaistenie rýchleho prístupu k USB kľúču bez zmätku.
Vysoké rýchlosti prenosu údajov významne skracujú nezáživný čas čakania pri kopírovaní veľkých multimediálnych súborov na alebo z pevného disku počítača.
Už nikdy nestraťte svoj kryt! Ochranný kryt je integrovaný v dizajne produktu, takže vždy zostane upevnený na USB kľúči. Aby ste ho použili, musíte len otočiť kryt dozadu, zapojiť kľúč a prehrať.
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