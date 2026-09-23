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        Tento produkt už nie je dostupný

        SSD

        FM01SM130B/00

        Jednoduché používanie, Plug and Play!

        Jednoduché a ľahko použiteľné zariadenie typu Plug and Play. Philips SSD poskytuje jednoduchosť a prístupnosť pri každodennom ukladaní a zdieľaní súborov, fotografií a hudby.

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        Okamžite zameňte súbory!

        Jednoduché používanie, Plug and Play!

        • 1 TB

        • Jednotka pevného disku Solid State

        Ľahké otváranie a používateľsky prívetivé balenie

        Značky a predierkovania na balení vám ukazujú najlepší spôsob na otvorenie svojho balenia a zaistenie rýchleho prístupu k USB kľúču bez zmätku.

        Rýchly prenos údajov s vysokorýchlostným USB 2.0

        Vysoké rýchlosti prenosu údajov významne skracujú nezáživný čas čakania pri kopírovaní veľkých multimediálnych súborov na alebo z pevného disku počítača.

        Ochranný integrovaný kryt pre vaše pohodlie

        Už nikdy nestraťte svoj kryt! Ochranný kryt je integrovaný v dizajne produktu, takže vždy zostane upevnený na USB kľúči. Aby ste ho použili, musíte len otočiť kryt dozadu, zapojiť kľúč a prehrať.

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        Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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        • Tipy a triky