FM01SS130B/00
Jednoduché používanie, Plug and Play!
Jednoduché, ľahko používateľné zariadenie typu plug-and-play. Interný disk SSD - SATA III 2,5“ od spoločnosti Philips urobí vaše každodenné ukladanie a zdieľanie súborov, fotografií a hudby jednoduchým a cenovo dostupným.
1 TB
Jednotka pevného disku Solid State
Vysoké rýchlosti prenosu údajov disku SSD od spoločnosti Philips významne skracujú nezáživný čas čakania pri kopírovaní veľkých multimediálnych súborov na alebo z pevného disku počítača.
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