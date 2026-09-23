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SSD

FM02SS030P/00

Jednoduché používanie, Plug and Play!

Jednoduché a ľahko použiteľné zariadenie typu Plug and Play. Philips SSD poskytuje jednoduchosť a prístupnosť pri každodennom ukladaní a zdieľaní súborov, fotografií a hudby.

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Okamžite zameňte súbory!

Jednoduché používanie, Plug and Play!

  • 2 TB

  • Jednotka pevného disku Solid State

Disk SSD s extrémne rýchlym prenosom dát

Vysoké rýchlosti prenosu údajov disku SSD od spoločnosti Philips významne skracujú nezáživný čas čakania pri kopírovaní veľkých multimediálnych súborov na alebo z pevného disku počítača.

Ľahké otváranie a používateľsky prívetivé balenie

Značky a predierkovania na balení vám ukazujú najlepší spôsob na otvorenie svojho balenia a zaistenie rýchleho prístupu k USB kľúču bez zmätku.

Rýchly prenos údajov s vysokorýchlostným USB 2.0

Vysoké rýchlosti prenosu údajov významne skracujú nezáživný čas čakania pri kopírovaní veľkých multimediálnych súborov na alebo z pevného disku počítača.

Technické špecifikácie

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