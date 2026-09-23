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Tento produkt už nie je dostupný

SSD

FM02SS050P/00

Jednoduché používanie, Plug and Play!

Jednoduché a ľahko použiteľné zariadenie typu Plug and Play. Philips SSD robí vďaka lepšej odozve systému vaše každodenné operácie plynulejšími. SSD tiež ponúka výkonné okamžité načítanie, čo znamená rýchlejšie spúšťanie a načítanie aplikácií,

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Jednoduché používanie, Plug and Play!

  • 2 TB

  • Jednotka pevného disku Solid State

Automatická kompresia všetkých súborov šetrí voľný priestor

Šetrite voľný priestor automatickou kompresiou všetkých súborov uložených na USB jednotke Flash

Rýchly prenos údajov s vysokorýchlostným USB 2.0

Vysoké rýchlosti prenosu údajov významne skracujú nezáživný čas čakania pri kopírovaní veľkých multimediálnych súborov na alebo z pevného disku počítača.

Disk SSD s extrémne rýchlym prenosom dát

Vysoké rýchlosti prenosu údajov disku SSD od spoločnosti Philips významne skracujú nezáživný čas čakania pri kopírovaní veľkých multimediálnych súborov na alebo z pevného disku počítača.

Technické špecifikácie

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