Tento produkt už nie je dostupný
FM02SS050P/00
Jednoduché používanie, Plug and Play!
Jednoduché a ľahko použiteľné zariadenie typu Plug and Play. Philips SSD robí vďaka lepšej odozve systému vaše každodenné operácie plynulejšími. SSD tiež ponúka výkonné okamžité načítanie, čo znamená rýchlejšie spúšťanie a načítanie aplikácií,
2 TB
Jednotka pevného disku Solid State
Šetrite voľný priestor automatickou kompresiou všetkých súborov uložených na USB jednotke Flash
Vysoké rýchlosti prenosu údajov významne skracujú nezáživný čas čakania pri kopírovaní veľkých multimediálnych súborov na alebo z pevného disku počítača.
Vysoké rýchlosti prenosu údajov disku SSD od spoločnosti Philips významne skracujú nezáživný čas čakania pri kopírovaní veľkých multimediálnych súborov na alebo z pevného disku počítača.
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