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Všetky rady

        USB jednotka Flash

        FM12FD85B/00

        Malá, ľahká, vhodná na používanie kdekoľvek

        Jednoduché a ľahko použiteľné zariadenie typu Plug and Play. Farebná pamäťová USB jednotka Flash edície Pico od spoločnosti Philips poskytuje jednoduchosť a prístupnosť pri každodennom ukladaní a zdieľaní súborov, fotografií a hudby.

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        Malá, ľahká, vhodná na používanie kdekoľvek

        • 128 GB

        • Edícia Pico 2.0

        Rýchly prenos údajov s vysokorýchlostným USB 2.0

        Vysoké rýchlosti prenosu údajov významne skracujú nezáživný čas čakania pri kopírovaní veľkých multimediálnych súborov na alebo z pevného disku počítača.

        Štýlový a minimalistický tvar

        Navrhnutý tak, aby bol tenký a ľahký. Tento kompaktný štýlový dizajn vám umožní vziať si dáta so sebou kamkoľvek. Majte svoje multimediálne súbory a dokumenty so sebou vždy, keď ich potrebujete.

        Štýlový USB kľúč vďaka farebnému dizajnu

        Vyberte si svoju štýlovú farbu – kanárikovo žltá, pudingovo ružová, ultrafialovo purpurová, absintovo zelená, elektricky modrá alebo oranžová farba západu slnka, ktoré vašej každodennej činnosti ukladania a zdieľania údajov dodajú štýl a pocit príjemnej zábavy

        Technické špecifikácie

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