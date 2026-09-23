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USB jednotka Flash

FM16FD05D/00

Jednoduché používanie, Plug and Play!

Jednoduché a ľahko použiteľné zariadenie typu Plug and Play. Farebná pamäťová USB jednotka Flash edície Snow zaistí jednoduchosť a prístupnosť pri každodennom ukladaní a zdieľaní súborov, fotografií a hudby.

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Okamžite zameňte súbory!

Jednoduché používanie, Plug and Play!

  • 16 GB

  • Edícia Vivid 2.0

  • 2 ks

Rýchly prenos údajov s vysokorýchlostným USB 2.0

Vysoké rýchlosti prenosu údajov významne skracujú nezáživný čas čakania pri kopírovaní veľkých multimediálnych súborov na alebo z pevného disku počítača.

Štýlový USB kľúč vďaka farebnému dizajnu

Vyberte si svoju štýlovú farbu – kanárikovo žltá, pudingovo ružová, ultrafialovo purpurová, absintovo zelená, elektricky modrá alebo oranžová farba západu slnka, ktoré vašej každodennej činnosti ukladania a zdieľania údajov dodajú štýl a pocit príjemnej zábavy

Indikátor aktivity sa rozsvieti pri kopírovaní súborov

Pôsobivý LED indikátor zobrazuje, že jednotka je správne pripojená a pracuje. Pri kopírovaní súborov do pamäte alebo z pamäte pulzuje rýchlejšie.

Technické špecifikácie

Návody a dokumentácia

Lokalizovaný komerčný prospekt

  • PDF súbor, 156.4 kB
  • 24 August 2026

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