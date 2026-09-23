FM16FD05E/00
Malá, ľahká, vhodná na používanie kdekoľvek
Jednoduché a ľahko použiteľné zariadenie typu Plug and Play. Farebná pamäťová USB jednotka Flash edície Vivid od spoločnosti Philips poskytuje jednoduchosť a prístupnosť pri každodennom ukladaní a zdieľaní súborov, fotografií a hudby.
16 GB
Edícia Vivid 2.0
3-balenie
Vysoké rýchlosti prenosu údajov významne skracujú nezáživný čas čakania pri kopírovaní veľkých multimediálnych súborov na alebo z pevného disku počítača.
Pôsobivý LED indikátor zobrazuje, že jednotka je správne pripojená a pracuje. Pri kopírovaní súborov do pamäte alebo z pamäte pulzuje rýchlejšie.
Vyberte si svoju štýlovú farbu – kanárikovo žltá, pudingovo ružová, ultrafialovo purpurová, absintovo zelená, elektricky modrá alebo oranžová farba západu slnka, ktoré vašej každodennej činnosti ukladania a zdieľania údajov dodajú štýl a pocit príjemnej zábavy