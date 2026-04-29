VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

USB jednotka Flash

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

USB jednotka Flash

FM32FD170B/00

USB jednotka Flash

Tento produkt už nie je dostupný

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

Lokalizovaný komerčný prospekt

  • PDF súbor, 161 kB
  • 20 July 2026

Záruka a servis

Skontrolujte si záručné podmienky a začnite s výmenou alebo opravou produktu

Záruka Philips

Prečítajte si naše záručné podmienky

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme