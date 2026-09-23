Tento produkt už nie je dostupný
FM32FD170D/00
Malá, ľahká, vhodná na používanie kdekoľvek
Jednoduché a ľahko použiteľné zariadenie typu Plug and Play. Farebná pamäťová USB jednotka Flash edície MOTION poskytuje jednoduchosť a prístupnosť pri každodennom ukladaní a zdieľaní súborov, fotografií a hudby.
32 GB
Motion Edition 2.0
2 ks
Vysoké rýchlosti prenosu údajov významne skracujú nezáživný čas čakania pri kopírovaní veľkých multimediálnych súborov na alebo z pevného disku počítača.
Značky a predierkovania na balení vám ukazujú najlepší spôsob na otvorenie svojho balenia a zaistenie rýchleho prístupu k USB kľúču bez zmätku.
Vyberte si svoju štýlovú farbu: pudingovo ružová, ultrafialová purpurová, absintová zelená alebo elektricky modrá, ktoré dodajú nádych elegancie každodennému ukladaniu a zdieľaniu vašich údajov a prinesú vám ešte viac zábavy
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