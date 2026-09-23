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        Tento produkt už nie je dostupný

        USB jednotka Flash

        FM32FD170E/00

        Malá, ľahká, vhodná na používanie kdekoľvek

        Jednoduché a ľahko použiteľné zariadenie typu Plug and Play. Farebná pamäťová USB jednotka Flash edície MOTION poskytuje jednoduchosť a prístupnosť pri každodennom ukladaní a zdieľaní súborov, fotografií a hudby.

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        Malá, ľahká, vhodná na používanie kdekoľvek

        • 32 GB

        • Motion Edition 2.0

        • 3-balenie

        Ľahké otváranie a používateľsky prívetivé balenie

        Značky a predierkovania na balení vám ukazujú najlepší spôsob na otvorenie svojho balenia a zaistenie rýchleho prístupu k USB kľúču bez zmätku.

        Rýchly prenos údajov s vysokorýchlostným USB 2.0

        Vysoké rýchlosti prenosu údajov významne skracujú nezáživný čas čakania pri kopírovaní veľkých multimediálnych súborov na alebo z pevného disku počítača.

        Indikátor aktivity sa rozsvieti pri kopírovaní súborov

        Pôsobivý LED indikátor zobrazuje, že jednotka je správne pripojená a pracuje. Pri kopírovaní súborov do pamäte alebo z pamäte pulzuje rýchlejšie.

        Technické špecifikácie

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