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        Tento produkt už nie je dostupný

        USB jednotka Flash

        FM32FD175D/00

        Malá, ľahká, vhodná na používanie kdekoľvek

        Jednoduché a ľahko použiteľné zariadenie typu Plug and Play. Farebná pamäťová USB jednotka Flash edície MOTION poskytuje jednoduchosť a prístupnosť pri každodennom ukladaní a zdieľaní súborov, fotografií a hudby.

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        Malá, ľahká, vhodná na používanie kdekoľvek

        • 32 GB

        • Motion Edition 3.2

        • 2 ks

        Indikátor aktivity sa rozsvieti pri kopírovaní súborov

        Pôsobivý LED indikátor zobrazuje, že jednotka je správne pripojená a pracuje. Pri kopírovaní súborov do pamäte alebo z pamäte pulzuje rýchlejšie.

        Štýlový USB kľúč vďaka farebnému dizajnu

        Vyberte si svoju štýlovú farbu – kanárikovo žltá, pudingovo ružová, ultrafialovo purpurová, absintovo zelená, elektricky modrá alebo oranžová farba západu slnka, ktoré vašej každodennej činnosti ukladania a zdieľania údajov dodajú štýl a pocit príjemnej zábavy

        Štýlový farebný dizajn

        Vyberte si svoju štýlovú farbu: pudingovo ružová, ultrafialová purpurová, absintová zelená alebo elektricky modrá, ktoré dodajú nádych elegancie každodennému ukladaniu a zdieľaniu vašich údajov a prinesú vám ešte viac zábavy

        Technické špecifikácie

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