Tento produkt už nie je dostupný
FM32FD175E/00
Malá, ľahká, vhodná na používanie kdekoľvek
Jednoduché a ľahko použiteľné zariadenie typu Plug and Play. Farebná pamäťová USB jednotka Flash edície MOTION poskytuje jednoduchosť a prístupnosť pri každodennom ukladaní a zdieľaní súborov, fotografií a hudby.
32 GB
Motion Edition 3.2
3-balenie
Vyberte si svoju štýlovú farbu: pudingovo ružová, ultrafialová purpurová, absintová zelená alebo elektricky modrá, ktoré dodajú nádych elegancie každodennému ukladaniu a zdieľaniu vašich údajov a prinesú vám ešte viac zábavy
Vyberte si svoju štýlovú farbu – kanárikovo žltá, pudingovo ružová, ultrafialovo purpurová, absintovo zelená, elektricky modrá alebo oranžová farba západu slnka, ktoré vašej každodennej činnosti ukladania a zdieľania údajov dodajú štýl a pocit príjemnej zábavy
Vysoké rýchlosti prenosu údajov významne skracujú nezáživný čas čakania pri kopírovaní veľkých multimediálnych súborov na alebo z pevného disku počítača.
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