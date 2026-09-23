VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

        Tento produkt už nie je dostupný

        Karty SDHC

        FM32MP45D/00

        Malá, ľahká, vhodná na používanie kdekoľvek

        Táto kompaktná karta formátu micro SDHC podporuje pamäťovú kapacitu 32 GB vrátane triedy 10 UHS-I U1. Produkt obsahuje 2 balenia s adaptérom.

        Zobraziť všetky výhody

        32 GB karta micro SDHC s adaptérom

        Malá, ľahká, vhodná na používanie kdekoľvek

        • 32 GB

        • Rýchlostná trieda 10

        • UHS-I

        • 2 ks

        Úložná kapacita až 32 GB pre veľké súbory s údajmi

        32 GB je užitočná kapacita na výmenu, zdieľanie a ukladanie oveľa väčších súborov alebo väčšieho počtu súborov cez port USB v bežnom alebo prenosnom počítači.

        Mimoriadne rýchly prenos s kartami SDHC rýchlostnej triedy 10

        Vďaka výkonu rýchlostnej triedy 10 a vysokým prenosovým rýchlostiam tejto karty SDHC už viac nemusíte dlho čakať pri prenášaní svojich údajov!

        Technické špecifikácie

        Získajte podporu pre tento produkt

        Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

        Hodnotenie

        Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

        • 10% zľava
        • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
        • Tipy a triky

        Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

        • 10% zľava
        • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
        • Tipy a triky