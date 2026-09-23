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FM32MP45D/00
Malá, ľahká, vhodná na používanie kdekoľvek
Táto kompaktná karta formátu micro SDHC podporuje pamäťovú kapacitu 32 GB vrátane triedy 10 UHS-I U1. Produkt obsahuje 2 balenia s adaptérom.
32 GB
Rýchlostná trieda 10
UHS-I
2 ks
32 GB je užitočná kapacita na výmenu, zdieľanie a ukladanie oveľa väčších súborov alebo väčšieho počtu súborov cez port USB v bežnom alebo prenosnom počítači.
Vďaka výkonu rýchlostnej triedy 10 a vysokým prenosovým rýchlostiam tejto karty SDHC už viac nemusíte dlho čakať pri prenášaní svojich údajov!
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