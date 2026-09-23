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        SSD

        FM50SM140B/00

        Jednoduché používanie, Plug and Play!

        Jednoduché, ľahko používateľné zariadenie typu plug-and-play. Interný disk SSD - SATA III 2,5“ od spoločnosti Philips urobí vaše každodenné ukladanie a zdieľanie súborov, fotografií a hudby jednoduchým a cenovo dostupným.

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        Okamžite zameňte súbory!

        Jednoduché používanie, Plug and Play!

        • 500 GB

        • Jednotka pevného disku Solid State

        Disk SSD s extrémne rýchlym prenosom dát

        Vysoké rýchlosti prenosu údajov disku SSD od spoločnosti Philips významne skracujú nezáživný čas čakania pri kopírovaní veľkých multimediálnych súborov na alebo z pevného disku počítača.

        Technické špecifikácie

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        • 10% zľava
        • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
        • Tipy a triky