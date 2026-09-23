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USB jednotka Flash

FM51FD175B/00

Jednoduché používanie, Plug and Play!

Jednoduché a ľahko použiteľné zariadenie typu Plug and Play. Farebná pamäťová USB jednotka Flash edície SNOW poskytuje jednoduchosť a prístupnosť pri každodennom ukladaní a zdieľaní súborov, fotografií a hudby.

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Okamžite zameňte súbory!

Jednoduché používanie, Plug and Play!

  • 512 GB

  • Motion Edition 3.2

  • USB typu C

Rýchly prenos údajov s vysokorýchlostným formátom USB typu C

Vysoké rýchlosti prenosu údajov významne skracujú nezáživný čas čakania pri kopírovaní veľkých multimediálnych súborov na alebo z pevného disku počítača.

Kapacita úložného priestoru až 512 GB na veľké dátové súbory

Kapacita 512 GB predstavuje užitočný priestor na výmenu, zdieľanie a ukladanie oveľa väčších súborov alebo väčšieho počtu súborov cez port USB v stolnom alebo prenosnom počítači.

Štýlový USB kľúč vďaka farebnému dizajnu

Vyberte si svoju štýlovú farbu – kanárikovo žltá, pudingovo ružová, ultrafialovo purpurová, absintovo zelená, elektricky modrá alebo oranžová farba západu slnka, ktoré vašej každodennej činnosti ukladania a zdieľania údajov dodajú štýl a pocit príjemnej zábavy

Technické špecifikácie

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