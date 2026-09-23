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Tento produkt už nie je dostupný

SSD

FM51SS050P/00

Jednoduché používanie, Plug and Play!

Jednoduché a ľahko použiteľné zariadenie typu Plug and Play. Philips SSD poskytuje jednoduchosť a prístupnosť pri každodennom ukladaní a zdieľaní súborov, fotografií a hudby.

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Okamžite zameňte súbory!

Jednoduché používanie, Plug and Play!

  • 512 GB

  • Jednotka pevného disku Solid State

Ľahké otváranie a používateľsky prívetivé balenie

Značky a predierkovania na balení vám ukazujú najlepší spôsob na otvorenie svojho balenia a zaistenie rýchleho prístupu k USB kľúču bez zmätku.

Štýlový USB kľúč vďaka farebnému dizajnu

Vyberte si svoju štýlovú farbu – kanárikovo žltá, pudingovo ružová, ultrafialovo purpurová, absintovo zelená, elektricky modrá alebo oranžová farba západu slnka, ktoré vašej každodennej činnosti ukladania a zdieľania údajov dodajú štýl a pocit príjemnej zábavy

Automatická kompresia všetkých súborov šetrí voľný priestor

Šetrite voľný priestor automatickou kompresiou všetkých súborov uložených na USB jednotke Flash

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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