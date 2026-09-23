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FWM154/12
Posadnutí zvukom
Vychutnávajte si naplno hudbu vďaka Hi-Fi minisystému Philips s bohatým zvukom 2-pásmového systému reproduktorov Bass Reflex. Optimalizujte nastavenia zvuku prispôsobením vyváženia pre rozličné hudobné žánre pomocou funkcie digitálneho ovládania zvuku Digital Sound Control.
40 W
MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.
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Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.
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